Arriva una sconfitta nel derby contro il CS Campanella che si aggiudica il match e passa il turno da prima del girone. Valligiani eliminati.

Era una partita da dentro o fuori per entrambe le squadre e alla fine il Campanella ha fatto valere la legge del campo di casa.

Dopo 11’ il Campanella è già avanti 2-0, con la doppietta dell’ex Vignoli. La Sporting cerca di proporre gioco ma fatica molto a trovare spazi in un campo di gioco piccolo e i padroni di casa si difendono molto bene. Nel finale della prima frazione arriva però la reazione dei valligiani che tra il 29’ e il 31’ trovano il pari con una autorete e il gol di Saponaro. Nel momento migliore della Sporting, ad un soffio dal riposo, arriva però il nuovo vantaggio del Campanella con Vicinelli, bravo a sfruttare un rimpallo in area.

Si va all’intervallo sul 3-2 per i padroni di casa. Nella ripresa il copione non cambia, la Sporting propone gioco ma fatica a rendersi pericolosa e il Campanella troverebbe anche il gol del 4-2, annullato però dal direttore di gara. Arriva così il pareggio valligiano al 42’ con Marchetti abile a trafiggere Sermasi con una bella conclusione. Le squadre cercano entrambe la vittoria, e il gol decisivo lo segnano i padroni di casa con Torino al 51’ a tu per tu con Castagni. La Sporting non trova la giusta reazione e la partita termina con il risultato di 4-3 per il Campanella, che vince il girone e passa il turno.

Ora si torna al campionato, con la prima giornata di ritorno contro il Fossolo.