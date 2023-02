Il gol di Iovino all’ultimo secondo regala i tre punti alla squadra di mister Castellari che ritrova la vittoria in una partita fondamentale

Ritorno alla vittoria per i ragazzi di mister Castellari nel match contro la Stella Azzurra.

Primi minuti equilibrati con qualche tentativo da ambo le parti, prima vera occasione al 30’ quando Iovino si vede annullare il possibile gol del vantaggio per fuorigioco dell’assistman Breuil. Nel finale ci provano i padroni di casa senza successo.

Nella ripresa poco o nulla fino al 68’, quando la Stella Azzurra rimane in 10 per l’espulsione di Gallo. A passare però sono comunque i padroni di casa al 77’ con Vincenti, freddo a battere Rensi dal dischetto. La Sporting però non ci sta e pareggia subito: minuto 80, punizione di Busillo e deviazione vincente di Breuil. Forcing dei valligiani che vogliono a tutti i costi la vittoria, ci prova Busillo su punizione al 93’ ma la traversa nega la gioia del gol. All’ultima occasione arriva però la svolta della partita: calcio di rigore guadagnato da Iovino che è glaciale nel trasformarlo. Siamo al 95’ e per la Stella Azzurra non c’è più tempo.

Finale 2-1 in favore della Sporting che coglie un successo importantissimo. La prossima settimana in programma ben due match: mercoledì alle 20:30 al Pambera recupero della partita rinviata il 22 gennaio scorso con la Juvenilia, mentre domenica prossima a Casalfiumanese arriverà il Bagnara.