Vittoria convincente per la Sporting sul campo della Juvenilia per 2-0, una bella prestazione per dare continuità al successo di domenica scorsa

In una fredda serata invernale al Pambera di Imola arriva la seconda vittoria consecutiva per la Sporting che ha la meglio sulla Juvenilia.

Inizio guardingo per le due compagini, ma alla distanza esce la Sporting che si destreggia meglio e passa in vantaggio al 27’: conclusione dalla distanza di Lelli respinta dal portiere, la palla rimane in area e Collina è lesto a ribadire in rete per il vantaggio ospite. Ci sono solo i valligiani in campo ed il vantaggio viene legittimato al 42’ con il raddoppio ad opera di Breuil, che finalizza al meglio sottoporta un bel lancio in profondità.

Si va al riposo sullo 0-2. Nella ripresa non cambia il copione, la Sporting chiude bene le rare sortite offensive dei locali e prova a chiuderla in contropiede, con il palo che ferma Pellini al 67’ negando il terzo gol. Nel finale prova ad uscire la Juvenilia che sfiora il gol con Fabbri, da lì poco o nulla e la partita termina con il risultato di 0-2.

Una bella vittoria per i ragazzi di mister Castellari che torneranno subito al lavoro per preparare la sfida casalinga di domenica con il Bagnara