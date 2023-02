Cade ancora in casa del CS Campanella, che si conferma campo ostile per la Sporting Valsanterno. Un brutto primo tempo pregiudica la partita e non basta una grande ripresa per portare a casa punti

Fallisce ancora una volta l’appuntamento con le gare importanti la formazione di mister Padovani.

Al Cs Campanella il primo tempo è tutto dei padroni di casa, che scendono in campo con il giusto piglio lottando su tutti i palloni. Il meritato doppio vantaggio dei locali si concretizza tra il 6’ e il 9’ con la doppietta di “Bronco” Illiano. La Sporting prova qualche sortita ma senza concretizzare, il Campanella colpisce un paio di legni ma non aumenta il vantaggio. Nel finale di primo tempo sale la pressione valligiana e al 21’ Dardi recupera palla e accorcia, mentre la traversa nega il pari a Saponaro.

Si va al riposo sul 2-1. La ripresa vede però tutto un altro copione. La Sporting scende in campo con un’altra mentalità e attacca gli avversari dal primo minuto, mettendo in seria apprensione la difesa locale. Arriva presto il pari di Marchetti al 38’ e da qui parte un vero e proprio assalto alla porta del Campanella. Le occasioni per i valligiani non si contano ma trovano l’opposizione di un monumentale Andreotti che para tutto, meritandosi gli applausi e la palma di migliore in campo. Proprio nel momento migliore e di maggior pressione della Sporting arriva l’episodio che svolta il match: errore in uscita della difesa e rete di Villa.

Il colpo subito è troppo forte per la Sporting che non riesce a recuperare. I tentativi ospiti si infrangono ancora su Andreotti, e al 55’ arriva lo splendido gol su punizione di Salieri che mette il sipario alla partita che termina con il finale di 4-2 per il Campanella.

Non ci sarà tempo di rammaricarsi però: già lunedì si torna in campo per la lunga trasferta a Castiglione dei Pepoli.