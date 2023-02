Finisce con un pari a reti bianche la partita tra Sporting Valsanterno e Bagnara

I valligiani cercano di proporre gioco muovendo bene il pallone ma sono poco incisivi sotto porta. La prima grande occasione capita comunque alla Sporting, ma un grande intervento di Montaguti salva la porta del Bagnara. Ospiti che si difendono bene e che nel finale di primo tempo si rendono più volte pericolosi sottoporta, non trovando però il guizzo giusto. L’occasione più grande capita sui piedi di Sebastiani ma Rensi risponde presente.

Il copione varia poco nella ripresa, non molte le occasioni da gol. Ci va vicino la Sporting con Busillo che colpisce la traversa su punizione, ma l’episodio che potrebbe svoltare il match capita al minuto 80. Incursione in area di Medri e fallo di mano di un difensore della Sporting. Calcio di rigore per il Bagnara, lo stesso Medri si presenta sul dischetto ma si fa ipnotizzare da Rensi che respinge l’ennesimo rigore della stagione. Il gol per gli ospiti arriverebbe comunque sulla ribattuta, ma l’arbitro annulla ravvisando un fallo.

Il finale è molto confusionario per entrambe le compagini, la Sporting ha un’ultima occasione con Nicolas Columbu che dopo un bel inserimento non inquadra la porta.

Termina così 0-0, prossimo impegno per i ragazzi di Castellari domenica prossima sul campo del San Lazzaro.