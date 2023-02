Reagisce nel migliore dei modi la Sporting Valsanterno alla sconfitta nel derby della scorsa settimana, vincendo e convincendo nella lunga trasferta a Castiglione dei Pepoli nell’anticipo del giovedì

Lunga trasferta nell’ Appennino bolognese nell’anticipo di giovedì sera per la truppa di mister Padovani.

Partita importante per riscattare la sconfitta ne derby, e i ragazzi approcciano al meglio la sfida. Fin dai primi minuti il possesso palla è in mano ai valligiani che spesso e volentieri trovano varchi per concludere trovando però l’ottima opposizione di Elmi, che sarà ostacolo difficile da superare per tutta la partita.

Il match si sblocca al 8’ con Cacciapuoti abile a trovare l’angolo dalla distanza, ma bisogna attendere il finale del primo tempo perché la Sporting prenda il controllo del match. Tra il 26’ e il 27’ sono i due pivot, prima Melandri e poi Vivoli, ad indirizzare la partita nel miglior modo per i valligiani.

Nella ripresa non cambia il copione, il Castiglione prova a reagire e comincia a presentarsi dalle parti di Boustial con maggior frequenza, trovando il gol del 3-1 al 51’. La Sporting continua a produrre occasioni e a tener il possesso ma sbatte ancora su Elmi fino al 56’ quando Casà trova il mancino vincente e mette forse il sigillo al match. Prima della fine c’è tempo però per la doppietta personale di Cacciapuoti e proprio sulla sirena per il secondo gol Castiglione che fissa il risultato sul 2-5 finale.

Buona prova di tutta la squadra, ora testa allo scontro diretto di venerdì prossimo in casa contro il Ludovico Ferrara.