Importante vittoria in trasferta per la Sporting Valsanterno che espugna il campo del San Lazzaro con la doppietta del bomber Iovino

Continua il periodo positivo per la formazione di mister Castellari che ottiene una importante vittoria sul campo del San Lazzaro, portando a quattro i risultati utili consecutivi.

Nemmeno il tempo del fischio d’inizio e la Sporting è già in vantaggio: discesa di Nicolas Columbu sulla sinistra e palla al centro dove Iovino è bravo a girare la sfera in porta per il gol del 1-0.

La prima frazione termina con il vantaggio valligiano che si incrementa nella ripresa al minuto 58, quando ancora Iovino trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di mano in area.

Il gol della bandiera per i padroni di casa arriva al 92’ con Alvisi che raccoglie un lungo lancio dalla difesa e batte Rensi.

È troppo tardi per la rimonta, il risultato finale non cambia e la Sporting vince per 2-1. Domenica prossima impegno casalingo con la Pianorese, appaiata in classifica a quota 26 insieme alla formazione valligiana.