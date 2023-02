Niente da fare in casa della capolista, a punteggio pieno tra le mura amiche, nonostante un’ottima prova dei ragazzi di mister Biagi: decide una doppietta di Ambrosini

Nessun miracolo ad Acquaviva. La Valsanterno non demerita in casa della capolista, mostrandosi per stessa ammissione dei locali una delle migliori avversarie viste in corso d’anno dal punto di vista del gioco corale, ma paga la solita difficoltà a finalizzare e, soprattutto, la maggior forza del Victor San Marino, autentica corazzata del girone B di Eccellenza, capace di vincere 12 gare su 12 tra le mura amiche prima della sfida odierna.

Sammarinesi che fanno… 13 grazie alla doppietta di Alex Ambrosini, guadagnando punti sulle dirette concorrenti Progresso e Russi, affermando la propria posizione in vetta alla graduatoria. Per i valligiani, invece, la strada verso la salvezza si conferma ancora impervia.

Il Victor cerca di imprimere da subito ritmo alla gara sfruttando la profondità, senza tuttavia scalfire l’ottima difesa ospite. Il primo tentativo di marca locale passa per i piedi di Santoni al 14’ con un tiro da fuori bloccato da Sammarchi, cui risponde la Valsanterno un minuto dopo con la conclusione di Suzzi respinta in corner da Pazzini.

Brivido per i valligiani al 20’ quando Ambrosini non arriva per poco sul cross basso nato dall’azione sviluppata sull’asse Arlotti-Stellacci, ma il numero 10 di casa si fa “perdonare” al 29’ con una punizione dai 25 metri che, deviata dalla barriera, cambia completamente traiettoria spiazzando Sammarchi (1-0). Medesimo copione al 33’, ma questa volta Sammarchi ribatte nonostante il tocco di un compagno. Finale di frazione in cui la Valsanterno riesce addirittura a schiacciare il Victor nella propria metà campo mostrando buone trame offensive, ma l’unica vera occasione è un tiro di Valentini bloccato da Pazzini al 42’.

Nella ripresa ancora Ambrosini cerca il bis al 51’, ma la sua conclusione mancina è bloccata da Sammarchi. La grande occasione per il pari passa per i piedi di Bali 5 minuti più tardi, ma l’attaccante di origini albanesi, ben imbeccato da Callegari, trova la risposta in due tempi di Pazzini. A tagliare le gambe ai valligiani è il raddoppio dei padroni di casa: minuto 63, punizione mancina di Tosi con il contagiri per l’inserimento aereo di Ambrosini, che in anticipo colpisce a rete (2-0).

Sull’onda dell’entusiasmo il Victor continua ad attaccare e una parata di piede di Sammarchi su Arlotti (69’) evita il tracollo. Nel finale (85’) Suma prova a sorprendere Pazzini su punizione calciando direttamente da centrocampo, con il pallone che sfiora la traversa per quello che sarebbe stato un gol da cineteca e, in fondo, avrebbe quantomeno dato più lustro a una prova volitiva della Valsanterno al cospetto di un’avversaria oggettivamente forte.