Incappa nuovamente in un passo falso la Sporting Valsanterno che cade in casa contro il Ludovico Ferrara, diretta concorrente ai playoff che ora fa un deciso passo avanti in classifica rispetto ai valligiani

È una sconfitta che fa male dal punto di vista della classifica quella di venerdì con il Ludovico Ferrara, ma che allo stesso tempo restituisce consapevolezza ai ragazzi autori di una prestazione ottima.

La partita è da subito equilibrata, tra due squadre che dimostrano di volersela giocare alla pari. Gli ospiti si fanno preferire nei primi minuti nel possesso palla, ma a passare in vantaggio è la Sporting con una conclusione da fuori di Cacciapuoti. Il pareggio ospite arriva al 17’ con Burigo, ma ancora Cacciapuoti sugli sviluppi di un piazzato ci riporta avanti al 26’. Una disattenzione difensiva permette però a Biral di pareggiare subito.

Si va al riposo sul 2-2. Nella ripresa gli ospiti trovano subito il vantaggio al 35’ con Moraru abile a sfruttare una palla vagante in area. La Sporting sale in pressione per trovare il pareggio, concludendo più volte verso la porta ferrarese andando a sbattere contro un ottimo Farinelli che para tutto. Le incursioni offensive del Ludovico in contropiede non trovano la via del gol, ed il punteggio non cambia più fino al fischio finale.

Resta un po’ di rammarico per una partita in cui il pareggio poteva essere il risultato più giusto per quanto visto in campo. Ma non si può perdere tempo in recriminazioni, sabato prossimo c’è una importante trasferta a Santarcangelo.