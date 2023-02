Partita a reti bianche tra i valligiani di mister Biagi e i bolognesi, secondi in classifica, su un campo pesante e ai limiti della praticabilità.

Un punto che vale poco per Valsanterno e Progresso, classifica alla mano, e che invece può avere un impatto importante sul morale delle due squadre, pur in direzioni inverse. La formazione valligiana blocca sullo 0-0 i dirimpettai rossoblù, dando un deciso colpo alle ambizioni promozione dei bolognesi, adesso a -9 dalla vetta. La corsa alla salvezza rimane comunque molto difficile per i ragazzi di mister Biagi, galvanizzati dal risultato, e servirà una mezza impresa a Resta e compagni per agganciare il treno di chi precede.

Tra i grandi protagonisti dell’intera partita c’è senz’altro… il terreno di gioco. Il campo, reso ai limiti della praticabilità dalle piogge delle ultime 12 ore, limita e non poco le note qualità tecniche degli ospiti, costretti spesso e volentieri a lanci lunghi alla ricerca del veloce Bardeggia, ben limitato dai difensori avversari. Così, in una partita di lotta maschia e continua, il primo vero e proprio spunto è di marca locale: cross basso di Simone sul quale nessuno riesce a intervenire al 19’ in quella che è, di fatto, l’unica vera occasione della prima frazione.

Cambia poco nella ripresa, in cui le squadre si trascinano sul campo dando fondo a tutte le proprie energie. Al 51’ è Resta a provare a imprimere la prima firma stagionale sul tabellino dei marcatori con un tiro da fuori, ma Tartaruga blocca. Il Progresso si rende veramente pericoloso al 64’ con Ghebreselassie che, servito dal lancio lungo di Medi, elude il controllo dei difensori ma trova Sammarchi a sbarrargli la strada in uscita. 4 minuti dopo è Matta a cercare la rete del vantaggio ospite, con Sammarchi che respinge in corner coi pugni. Nel finale sono le ripartenze a fare da padrone da una parte e dall’altra, con un’occasione per lato: Tonini al minuto 85 trova l’opposizione in scivolata di Busi a impedirgli la rete, sull’altro fronte duecentoquaranta secondi dopo Grazia, servito da Hasanaj, non inquadra la porta di testa.