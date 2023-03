Dopo cinque partite consecutive a punti, si interrompe la striscia positiva per la Sporting che cade di misura sul campo del Murri

Termina a San Lazzaro di Savena, sul sintetico di via Kennedy a casa del Murri Calcio, la striscia positiva della Sporting Valsanterno.

Inizio di partita con poche emozioni fino alla mezz’ora, quando i padroni di casa sbloccano il match. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, è Rocchi il più lesto a ribadire in rete la respinta della retroguardia valligiana. Nel finale di primo tempo è ancora il Murri ad andare più vicino al gol con una conclusione fuori di poco.

Nella ripresa subito una grande reazione della Sporting che parte forte ed ha già al 48’ una grandissima occasione per pareggiare. Maffia in incursione offensiva si procura un calcio di rigore, ma Iovino colpisce la traversa dal dischetto e sfuma l’occasione per il pari. I valligiani cercano con insistenza il pari, al 67’ grossa occasione per Breuil e grande risposta in angolo del portiere.

Al minuto 76’ arriva però l’espulsione per il neoentrato Naim che lascia la Sporting in 10 per il finale di partita. Il Murri cerca di chiuderla, sfiorando il raddoppio al 91’ quando Visani si supera nel negare il gol a Di Magno. Poco prima occasione anche per la Sporting con Maffia che di testa manda a lato.

Non c’è più tempo e arriva quindi la vittoria per i bolognesi per 1-0. Domenica prossima si torna al comunale di Casalfiumanese dove arriverà la Amaranto Castel Guelfo.