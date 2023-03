Il tocco sotto misura di Pasotti è decisivo per la quarta vittoria stagionale valligiana, che accorcia le distanze sulla zona salvezza e può continuare a sperare

Vittoria, secondo clean sheet consecutivo e la consapevolezza di poter ancora lottare per la salvezza. La Valsanterno espugna il difficile campo di Diegaro, battendo una squadra contro la quale non aveva mai segnato nei precedenti storici e rilanciando la propria corsa per la permanenza in categoria, per quanto il distacco da colmare rimanga importante.

Al netto delle difficoltà in fase realizzativa, mascherate dalla seconda rete stagionale di Pasotti, i valligiani si confermano granitici in difesa con l’ottima partita di tutta la retroguardia difensiva che concede poco agli avversari e, nella principale occasione locale, Sammarchi è autore di un miracolo salvifico di vittoria e speranze per il raggiungimento dell’agognato obiettivo stagionale.

Parte meglio la formazione di casa, che ci prova dalla distanza prima con il tentativo alto di Francesco Pagliarani (11’) e poi con la conclusione centrale di Morganti (23’). La Valsanterno prende coraggio e metri e sfiora il gol al 26’ con il cross profondo di Pirazzoli che, diretto verso la rete, è deviato in corner dall’esperto Foiera. In una prima frazione nella quale nessuna delle due formazioni riesce a fare capolino nell’area avversaria, se non in modo sporadico, l’ultimo brivido per Resta e compagni arriva sulla conclusione a lato di poco di Giampaolo Pagliarani dai 20 metri.

Ripresa che si apre con la prima, grande occasione per la Valsanterno: al 49’ Mattia Tonini è bravo a frapporre il suo corpo tra sé e l’avversario su un lancio in profondità, ma la conclusione è debole e viene bloccata da Foiera. Sul fronte opposto, due minuti dopo, il tiro di Casalboni dal limite si perde alto sopra la traversa.

La Valsanterno spinge in ripartenza e su una di queste, al 60’, l’ottimo Pirazzoli mette un pallone invitante al centro che, tuttavia, non viene raccolto da nessuno. Un ottimo Foiera, al 66’, frena l’urlo di gioia degli ospiti sul colpo di testa di Mattia Tonini su azione di corner, preludio al vantaggio che si materializza al 72’, ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con Pasotti che sfrutta al meglio una sponda aerea per mettere a segno il gol dello 0-1. Subita la rete, il Diegaro si spinge in avanti e al minuto 88 si rende pericolosa con l’inserimento aereo di Pertutti, bloccato da Sammarchi che si supera 120 secondi dopo sulla conclusione a colpo sicuro di Lo Russo, respinta a palmo aperto. L’assedio finale dei padroni di casa culmina con il diagonale di poco a lato di Noschese al 91’, non sufficiente per cambiare un risultato che sorride alla Valsanterno, oggi più che mai viva.