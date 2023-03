Seconda sconfitta consecutiva per la Sporting che cede nuovamente di misura contro il Santarcangelo, perdendo ulteriore terreno nella corsa playoff

Seconda sconfitta consecutiva e conferma di un teorema purtroppo ormai assodato in questa stagione: la Sporting è allergica agli scontri di alta classifica.

Era una partita decisiva per i playoff quella andata in scena sul parquet del Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone. Il Santarcangelo cerca da subito di imporre il proprio gioco, tenendo il possesso palla ma scontrandosi nella prima frazione contro il muro difensivo della Sporting e con un monumentale Boustial. I valligiani cercano qualche sortita in ripartenza e proprio su una di queste, a pochi secondi dall’intervallo, trova la palla buona per il vantaggio con bomber Melandri.

Nella ripresa partono fortissimo i riminesi che ribaltano il risultato in 6’ con le reti di Ottaviani e Ceccaroni. La Sporting non ci sta e reagisce, la partita è in equilibrio e ci pensa ancora Melandri a pareggiarla al 39’.

Le squadre si fronteggiano senza esclusione di colpi e al 48’ arriva il nuovo vantaggio del Santarcangelo. Calcio di rigore con più di qualche dubbio e conseguente espulsione di Collina per un presunto fallo di mano che lascia molto molto perplessi. Dal dischetto è impeccabile Lombardini.

Al 54’ altra doccia fredda per la Sporting. Azione insistita di un incontenibile Ceccaroni che trova dalla distanza la doppietta personale e il gol del 4-2. Mister Padovani si gioca il tutto per tutto negli ultimi minuti con Melandri portiere di movimento. Arriva il gol del 4-3 con Casà al 58’ ma la rimonta valligiana si ferma qui.

Il Santarcangelo si aggiudica l’intera posta in palio e fa un deciso balzo in avanti nella corsa playoff. Venerdì al Casale Tennis Club altro impegno proibitivo con la capolista Molinella. Servirà una vera impresa per invertire il trend negativo.