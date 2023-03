Appuntamento domenica 12 marzo con l’evento sportivo ospitato a Pieve di Cento

Fra le tante mezze maratone della prossima domenica in giro per l’Italia, spicca la Maratonina delle 4 Porte, il grande appuntamento di Pieve di Cento che con le sue 38 edizioni è sicuramente una delle più antiche del calendario italiano. La gara ha mancato il suo appuntamento solo negli anni difficili della pandemia, ma dal 2022 è tornata a essere una delle classiche del calendario nazionale Fidal e domenica richiamerà ancora grandi numeri, come suo costume.

Fra coloro che hanno già dato la loro adesione spicca il nome di Benedetta Coliva, autentico nome nuovo del panorama podistico nazionale. Vincitrice della Pisa Marathon nel dicembre scorso, a 21 anni la toscana continua a raccogliere risultati importanti ed è reduce dalla conquista della 30 Km dei Portici disputata domenica scorsa nel quadro della Bologna Marathon.

Non mancano gli stranieri fra gli iscritti, ma come di consueto il grosso delle adesioni arriva proprio nell’imminenza della gara, al fianco della quale come da consuetudine a Pieve di Cento verranno allestite alcune prove non competitive: la Camminata con bacchette di 9 km, la Mini Camminata di 3 km, l’Alternativa di 7 km e la Camminata di 12 km.

Diverse le località di partenza e arrivo, seppure limitrofe: lo start verrà dato da Via Cremona alle ore 10:00, arrivo in Piazza Andrea Costa, dove già da sabato alle ore 16:00 potranno essere ritirati i pettorali. Premi per i primi 5 assoluti e i primi 3 di ogni categoria. Iscrizioni ancora aperte al costo di 20 euro con chiusura giovedì 9 marzo: venerdì si potrà ancora aderire, ma a 30 euro.

Per informazioni: G.P.I Cagnon, www.icagnon.it e 4porte@tds.sport