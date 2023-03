Domenica 12 marzo, a partire dalle ore 15, appuntamento con le discipline MMA, Kick boxing, Muay thai

Grande appuntamento domenica 12 marzo, al PalaRuggi con il “Blaze Fight Event”, organizzato dalle associazioni USI Lotta e Pro- Fighting Imola, con il patrocinio del Comune di Imola. Dopo il pieno successo dell’evento allestito lo scorso anno, le due società sportive imolesi sono di nuovo insieme per organizzare questo appuntamento, che è sicuramente uno dei più importanti in Emilia-Romagna, con match di caratura internazionale, grazie alla partecipazione anche di atleti stranieri, nelle discipline MMA, Kick boxing, Muay thai.

“Blaze Fight Event” si svolge dopo la tappa di “avvicinamento” che è stata organizzata a novembre, sempre dalle due società imolesi, non a caso intitolata “Road to blaze”.

“Domenica sarà un’occasione per far meglio conoscere e promuovere queste discipline, grazie alla presenza sul ring di atleti molto preparati, con la partecipazione di alcuni campioni sia imolesi sia provenienti da altre regioni oltre che dall’estero, in particolare da Romania, Belgio, Slovenia, Burkina Fasu – spiegano gli organizzatori Andrea Minguzzi e Matteo Valentini -. A rendere ancora più spettacolare l’evento, abbiamo curato in particolare l’allestimento, con una scenografia che presenterà elementi visivi e sonori di alto impatto, fra giochi di luci, musica ed altri effetti”.

“Siamo felici di ospitare nella nostra Città, al Pala Ruggi, questo importante evento sportivo capace di coinvolgere centinaia di giovani e per il quale ringrazio Andrea Minguzzi e Matteo Valentini. La lotta nel ring è un ambito competitivo sano che è scandito da regole, rispetto e ferma disciplina, che mai può essere intesa come strumento all’esterno dello sport. Su questo tantissimi concorrenti e campioni danno un ottimo esempio di correttezza ed educazione per i più giovani. Nella nostra città è praticata da numerose persone e Imola ha espresso anche campioni olimpionici come appunto Andrea Minguzzi” fa sapere il sindaco Marco Panieri, che ha la delega allo Sport.

La manifestazione prenderà il via alle ore 15, con la categoria ‘dilettanti’, che vedrà svolgersi ben 19 incontri; poi in serata, a partire dalle ore 20, spazio ai ‘professionisti’, con altri 11 incontri. Saliranno sul ring, fra gli altri, Alex Bertinazzi (professionista MMA) della USI Lotta Imola; Marian Bellettini (professionista Low Kick) della Pro- Fighting Imola; Amin AArafa (professionista K-1) della Pro-Fighting Imola; Farid Tahiri (professionista K-1) del Pro- Fighting Imola; Gianluca Rocca (professionista MMA) della palestra Pride Santarcangelo che chiuderà gli incontri. In campo femminile, da segnalare, fra le altre atlete, Veronica Gallamini (professionista K-1) dello Snatch Fight Dept Lugo.

Costo dell’ingresso 15 euro per tutta la manifestazione.