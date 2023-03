Appuntamento domenica 19 marzo con l’evento competitivo abbinato alla passeggiata ecologica

Domenica 19 marzo appuntamento con la 47° edizione della “Corri con l’Avis”, la maratonina competitiva abbinata alla passeggiata ecologica, organizzata dalla Polisportiva Avis Imola con il Patrocinio del Comune di Imola e valida come prova per il campionato UISP di corsa su strada.

La partenza è prevista alle ore 9,30 nei pressi di piazza Gramsci. “L’edizione che si è svolta l’anno scorso – precisa Gianfranco Marabini, presidente della Polisportiva Avis Imola – è stata la prima dopo tre anni di sospensione, è stato un anno difficile perché la ripresa non è stata immediata. I competitivi sono stati solo 157, meno di 1/3 rispetto agli anni pre-pandemia, speriamo che il 2023 possa rappresentare un ritorno in grande, almeno per la competitiva”. Novità di quest’anno, il percorso. “E’ una rivisitazione del vecchio tracciato che da Imola seguiva via Codrignano per raggiungere nuovamente la città. Al ritorno, però, si percorrerà una parte della nuova Ciclovia del Santerno, la ciclabile che collega Mordano con Castel del Rio inaugurata nel 2022. Penso che sia un bel segnale e non solo per coloro che vorranno fare passeggiate senza essere immersi nel traffico.Oltre a questo, si va incontro alle aspettative dei maratoneti che prediligono allenarsi su percorsi pianeggianti, l’Autodromo percorso 4 volte, ha un dislivello eccessivo”.

La passeggiata ecologica, invece, si prevede all’interno dell’Autodromo particolarmente gradito dagli imolesi e non solo, poiché è una passeggiata immersa nel verde delle prime colline imolesi e silenziosa. L’appuntamento è alle ore 8 con partenza in piazza Matteotti.

“Ci stiamo preparando – aggiunge il presidente della Polisportiva – per ricevere almeno 1.500 partecipanti tra competitivi e camminatori. In 46 edizioni sono stati oltre 70.000 gli atleti complessivi per una media di 1.500 a gara, che hanno partecipato alle iniziative”.

Al termine della gara competitiva, oltre ad un pacco gara, saranno consegnati trofei per 5 categorie maschili, 4 femminili e un riconoscimento per la donna con più primavere presente in gara e che abbia completato il percorso, un’iniziativa che viene riproposta per la quinta volta in memoria di Maria Cocchi, ex insegnante dell’Alberghetti.

Premio di partecipazione per tutti, e premiazione ricca per i competitivi 18 prosciutti, 6 ½ prosciutti, salami, coppe estive e premi in ceramica. Per la prima volta è previsto il Gran Premio dello sponsor MD Costruzioni.

“Doverosi – conclude Marabini – i ringraziamenti al Comune di Imola, in particolare all’ufficio sport, che è sempre attento anche al mondo del volontariato e che, fin dall’inizio, ci accompagna in questa avventura. Gratitudine anche agli sponsor, all’organizzazione e alla direzione dell’Autodromo di Imola”. Una festa per gli atleti che vi partecipano ma anche per l’intera collettività. Al termine della gara, infatti, ristoro per tutti i presenti in piazza Matteotti.

Massimo Cavini, presidente Atletica Imola Sacmi Avis: “Mi auguro una partecipazione molto numerosa a questa iniziativa. Da ex-podista posso dire che il nuovo percorso è molto più bello dei precedenti. Sicuramente alcuni atleti master dell’Atletica Imola saranno presenti. Probabilmente ci saranno i maratoneti locali che, in preparazione delle maratone di aprile a Roma, Milano, Bologna, faranno un test di allenamento a Imola”.