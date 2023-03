Torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive la Sporting Valsanterno che pareggia per 1-1 sul campo dell’Atletico Mazzini, fanalino di coda del campionato

Arriva un pareggio nella trasferta di Pian di Macina contro il fanalino di coda Atletico Mazzini. Un punto che torna a muovere la classifica dopo due sconfitte.

Inizia il match e mister Castellari è subito costretto a sostituire Collina infortunato con D’Andrea. Primo tempo comunque equilibrato, con un paio di occasioni per parte, ma la mira imprecisa dei padroni di casa (sfortunati sulla traversa colpita nel recupero) e la mancata concretezza sotto porta da parte della Sporting contribuiscono a non sbloccare il risultato andando al riposo sullo 0-0.

Ripresa decisamente più movimentata. Al 51’ grande occasione per Loro che fallisce a tu per tu con Rensi. Al 65’ vantaggio della Sporting, che due minuti prima aveva avuto un’altra occasione: imbucata di Betti per D’Andrea che è bravo a trafiggere Burzi per il gol dello 0-1.

Al 70’ assegnato un calcio di rigore al Mazzini tra le proteste dei valligiani, ma Loro calcia alto sopra la traversa. Cinque minuti dopo occasione d’oro per D’Andrea per siglare il raddoppio, ma la punta della Sporting questa volta sbaglia a tu per tu con Burzi.

Come succede spesso nel calcio, gol sbagliato, gol subito…. E al 77’ arriva il pari del Mazzini, ancora Loro protagonista in questo caso coordinandosi benissimo e trovando un bel gol da fuori area.

Non succede più nulla e la partita termina con il risultato di 1-1. Domenica prossima a Casalfiumanese arriverà Ozzano Claterna, sfida tra squadre appaiate a quota 30 in classifica.