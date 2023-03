I penalty realizzati da Mattia Tonini e Cataldi ribaltano l’iniziale rete dagli undici metri di Gasperoni e tengono accese le speranze salvezza dei valligiani

Se serviva una vittoria per poter continuare a conservare le flebili speranze di salvezza, è arrivata. E la Valsanterno ottiene i tre punti contro una big del campionato, quel Russi che pur priva di bomber Salomone (in panchina per onor di firma) capitola per il secondo anno di fila a Borgo Tossignano e, come undici mesi fa, dal proprio canto rischia di compromettere la propria corsa per il secondo posto in classifica. Succede tutto in una sfida caratterizzata da tre calci di rigore che, siglati, determinano il 2-1 finale, risultato che lancia la volata per le sei ultime giornate rimanenti per la fine del campionato.

Nei primi 25 minuti di gara il campo mostra una netta predominanza, se non altro in termini di occasioni, per la Valsanterno. Se il Russi fa capolino dalle parti di Sammarchi solo con una conclusione alta di Gasperoni al 12’, i valligiani fabbricano occasioni in serie: Bali al 7’ chiude una bella azione combinata con un tiro da pochi passi che termina sul fondo, medesimo esito 2 minuti più tardi per il tiro da fuori di Thomas Ragazzini mentre al 20’ Sarini blocca egregiamente un tiro decisamente ravvicinato di Pirazzoli e al 22’ è salvato dal palo sull’incursione di Suzzi. Nel calcio, però, conta segnare e chi ci riesce per prima è il Russi: sul lancio lungo di Santomauro collisione in area tra Brigliadori e Sammarchi con conseguente concessione del penalty, realizzato con freddezza da Gasperoni (0-1). Nel finale di frazione, in pieno recupero, il Russi ha l’occasione di raddoppiare con Brigliadori, ma il suo colpo di testa sugli sviluppi del corner battuto da Ferretti finisce alto.

Nella ripresa parte meglio il Russi con il tiro centrale di Saporetti al 50’, bloccato da Sammarchi. Sette minuti più tardi il conto dei rigori raggiunge la parità: Mattia Tonini supera di forza Benini, entra in area di rigore dal lato sinistro e viene atterrato dallo stesso terzino ospite, lo stesso attaccante si incarica della battuta, potente e centrale alle spalle di Sarini (1-1).

Sono i falchetti a imprimere maggior ritmo e decisione sulla gara, con la Valsanterno che abbassa il proprio baricentro e subisce l’incisivita della squadra in maglia arancione che impegna Sammarchi prima con la conclusione centrale di Amaducci (69’), seguita dalla punizione di Gasperoni (74’) respinta di pugno e dal tentativo in solitaria di Saporetti (75’) ribattuto in angolo. Per dirimere la contesa serve lo spunto veloce del giovane Pirazzoli, atterrato in area da un’ingenua spinta di Giunchi sulla quale il classe 2004 ha la peggio (sospetta lussazione alla clavicola). Questa volta è l’esperto Cataldi a trasformare dagli undici metri, spiazzando Sarini (2-1) e regalando i suoi l’opportunità di poter ancora lottare per mantenere la categoria.