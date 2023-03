Bali e Mattia Tonini regalano ai valligiani un successo che rilancia le ambizioni in chiave salvezza, adesso distante solo 5 punti a 5 giornate dal termine

Ciò che dapprima era una chimera adesso inizia ad avere le sembianze di una figura realistica, ma ancora da raggiungere. La salvezza, oggi come non mai, è visibile da una Valsanterno che, nella scalata per la permanenza in categoria, ha ancora cinque tornanti di distanza da chi precede nel Tourmalet dell’Eccellenza, equivalenti ai punti di distacco che separano i valligiani sia dal Sant’Agostino quintultimo, sia dal Masi Torello che, qualora il distacco, oggi di 11 punti, si assottigliasse alle 6 unità consentirebbe la disputa del playout tra quattordicesima e diciassettesima classifica. Non sarà facile, ma dopo aver dimezzato il distacco nelle ultime due giornate la Valsanterno ha l’obbligo, fisico e morale, di continuare a crederci.

Nella trasferta di Comacchio Resta e compagni dimostrano si saper soffrire quando ce n’è bisogno, ma al contempo di sapere pungere al momento opportuno. Il trend della prima frazione offre tutte le sfumature: partono meglio i locali, la Valsanterno cresce col passare dei minuti e piazzano le due zampate decisive ai fini del risultato conclusivo. Prima occasione del match offerta da D’Amico, che salta Betti e prova il gol da posizione impossibile con Sammarchi che respinge con i pugni (10’).

È Bushi, al 15’, ad avere l’occasione più grossa sul fronte locale: cross di D’Amico, incomprensione difensiva e l’esterno classe 2005 svirgola il tiro da ottima posizione. Valsanterno che si fa viva con Bali al 22’ e al 25’, ma nella prima occasione l’attaccante ospite tira a lato mentre nella seconda trova la respinta in corner di Cottignoli. Proprio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al minuto 31, lo stesso Bali sfrutta al meglio il cross di Castaldo e segna con un colpo di testa che si spegne all’angolo basso alla destra dell’estremo avversario (0-1). Sei minuti dopo è già ora del raddoppio: Mattia Tonini controlla un lancio dalle retrovie, elude la marcatura di Sorrentino e batte di potenza in rete, con Cottignoli che tocca ma non riesce a impedire l’esito felice della finalizzazione (0-2).

Nella ripresa, favorita da un forte vento favorevole, la Comacchiese cerca di spingere forte per recuperare il risultato, ma senza mai impegnare severamente Sammarchi. Ci pensa Bezzi, approfittando di un pallone vagante, a dimezzare le distanze al 62’ con una splendida conclusione a giro dai 20 metri che termina la propria corsa alle spalle di un incolpevole portiere ospite (1-2). Le offensive locali trovano ferma opposizione in un solido reparto difensivo valligiano, offrendo spazio ad alcune azioni di contropiede non adeguatamente sfruttate per consolidare un risultato di fatto in bilico fino al fischio finale, che consegna alla Valsanterno i tre punti e la ferma consapevolezza di essere ancora in corsa per la salvezza.