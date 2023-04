Record di presenze con oltre 2mila iscritti ospitati all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”

All’Autodromo internazionale “Enzo e Dino Ferrari è andato in scena un fine settimana di grande successo, che per il secondo anno consecutivo conferma Imola capitale nazionale di Duathlon Sprint. Sono stati infatti oltre 2 mila fra atleti e atlete, facendo segnare il nuovo record di partecipanti, gli iscritti alle diverse gare organizzate per l’edizione 2023 dei Campionati italiani della disciplina sportiva che combina insieme corsa e ciclismo e che attrae schiere sempre più folte di appassionati. Disputatisi con la regia organizzativa di Imola Triathlon, i campionati italiani hanno coinvolto sia l’autodromo sia le strade limitrofe, in una cornice di festa che neanche il maltempo, a tratti, di domenica, ha fermato.

Una grande occasione di sport e di inclusione, che rientra nell’accordo triennale tra la Regione Emilia-Romagna e la Federazione Italiana Triathlon per l’organizzazione di una serie di eventi sportivi di grande richiamo sul territorio regionale.

Nella due giorni imolese sono stati assegnati i titoli tricolori assoluti di specialità, maschile e femminile, oltre a quelli Under 23, Age Group e della Staffetta 2×2. In palio anche la Coppa Crono e, per la prima volta nella storia della manifestazione, si sono sfidati per l’assegnazione del titolo nazionale anche gli atleti della Paraduathlon Super Sprint, concorrenti diversamente abili suddivisi in categorie in base alle diverse disabilità riconosciute.

In totale, sono state oltre le 200 società sportive rappresentate ad Imola.

“Record di presenze per i campionati italiani di Duathlon Sprint a Imola con oltre 2.000 iscritti, ospitati all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Un’importante occasione di sport che vede significative ricadute economiche e turistiche sul nostro territorio, in particolare nel settore ricettivo e della ristorazione. Tutto questo è stato possibile grazie a un gioco di squadra insieme alla Regione Emilia-Romagna, ci tengo a ringraziare il Presidente Bonaccini e il Sottosegretario Giammaria Manghi che proprio ieri era presente a Imola, oltre alla Federazione Italiana Triathlon, per cui sono grato al Presidente Riccardo Giubilei e tutti i membri del loro staff. Un Autodromo inclusivo, polifunzionale e dinamico, che ha visto le emozioni di numerose categorie e anche del Paraduathlon – commenta il sindaco Marco Panieri, con la delega allo Sport, che ha seguito le gare sia ieri che oggi -. Numerose realtà territoriali in sinergia per un evento come questo, che ci tengo a ringraziare: Associazione Triathlon di Imola, il suo Presidente Paolo Gaddoni, le altre associazioni coinvolte e tutto l’ambito sanitario coinvolto, compresi gli studenti della Facoltà di Fisioterapia della sede formativa Imola-Montecatone che hanno svolto un servizio importante per gli atleti cogliendo, con questa preziosa collaborazione che proseguirà in altri eventi sportivi, un’opportunità di formazione. Un grazie e complimenti a tutti gli atleti che hanno raggiunto la nostra città e hanno partecipato, in particolare alla giovane concittadina Federica Cicognani, arrivata in categoria S3 e che ha portato Imola sul podio!”