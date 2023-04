Una buona Sporting Valsanterno cade a Dozza in casa della capolista sotto i colpi di bomber Bonfieni

Bella partita al L. Pezzi di Dozza, dove la Sporting era ospite della A.C. Dozzese già campione. Prima del fischio d’inizio “pasillo de honor” dei valligiani all’ingresso in campo dei gialloblù.

Poi si va in campo e la Sporting fa subito vedere che non sarà facile per la Dozzese, cercando di proporre il suo gioco. La grande qualità della truppa di mister Potepan permette ai gialloblù di essere però sempre pericolosi, prima al 10’ con De Martino che ci prova su punizione, poi 8’ minuti dopo arriva il vantaggio. È sempre De Martino ad imbucare per Bonfieni che non sbaglia davanti a Rensi.

La Sporting non ci sta, continua a giocare e trova il pari al 31’: punizione di Betti, respinta di Pandolfi e Naim di testa si avventa sulla ribattuta e segna. Pareggio che dura solo 8’, infatti al 39’ è ancora il capocannoniere del campionato Bonfieni ad avventarsi su una palla vagante in area segnando il 2-1.

La Sporting reagisce e crea due occasioni a fine primo tempo prima con Negrini che manda fuori di poco di testa e poi con Betti che trova la grande risposta di Pandolfi. Nel mezzo, il solito Bonfieni colpisce la traversa con un colpo di testa da angolo. Si va così al riposo sul 2-1 in favore dei padroni di casa.

Primi minuti della ripresa interlocutori, si fa vedere la Dozzese al 63’ con De Martino che sfiora il gol con un tiro a giro. La Sporting propone belle trame di gioco ma poi manca un po’ in fase conclusiva, i gialloblù invece possono contare sulle grandi qualità del suo reparto avanzato e sfiorano più volte il gol con Filippone, Melara e Bonfieni, fermato da un miracolo di Rensi a un soffio dalla tripletta.

Nei minuti finali qualche azione concitata con la Sporting che tenta il forcing per un pari che però non arriva. Finisce così col risultato di 2-1 per la Dozzese.

Domenica prossima il campionato si ferma in concomitanza delle festività pasquali, si tornerà in campo domenica 16 aprile con l’ultima giornata, in casa contro la Real Faenza.