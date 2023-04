In occasione della Final Four di Coppa Italia di serie B

Tornano a Bologna in una veste rinnovata le Final Four di Coppa Italia di serie B. Il PalaDozza e il Pala Lirone di Castel Maggiore ospiteranno il 7 e l’8 aprile in un unico evento la sfida per la promozione fra le 12 squadre al vertice nel loro girone di campionato, sia B maschile che B1 e B2 femminili.

Grazie alla collaborazione con Gruppo Hera, durante gli incontri al PalaDozza non si farà uso di plastica sul campo da gioco. Il tema della necessaria riduzione del consumo di plastica è parte integrante di Bologna Missione Clima, che vede la città impegnata nel raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030, in anticipo di vent’anni rispetto alla data fissata dall’Unione Europea.

L’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di contribuire a creare una cultura ambientale condivisa, collabora con diverse realtà in azioni di sensibilizzazione del territorio sul tema della dispersione dei rifiuti nell’ambiente, come cleanup, passeggiate ecologiche e interventi di educazione ambientale.

Il Gruppo Hera ha accolto con grande piacere la richiesta del Comune di Bologna di collaborare per rendere l’evento totalmente plastic free e fornirà 300 borracce in alluminio riciclatoadatlete/atleti e staff delle 12 delegazioni impegnate nelle Final Four. L’abitudine di utilizzare la borraccia in alluminio riciclato è un piccolo gesto che contribuisce alla crescita di una generazione sempre più sostenibile che tutela il suo territorio con semplici azioni virtuose. Inoltre al PalaDozza il Gruppo Hera metterà a disposizione la colonnina erogatrice di acqua naturale che permette il risparmio di plastica ed è un’occasione per ribadire che l’acqua del rubinetto è sana, sicura e a km zero.

Il Comune inoltre, nell’ambito del progetto Prepair, mette in palio ulteriori 100 borracceper lesocietà sportive che faranno uno striscione, un cartellone o un coro per sostenere le squadre.

“Si tratta del primo evento sportivo plastic free – commenta l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi – e ne sono molto orgogliosa perché penso che su un tema così importante come la neutralità climatica ognuno debba fare la sua parte e lo sport non si può certo tirare indietro. Vedere distese di bottiglie di plastica accanto alle panchine sui campi da gioco delle palestre e dei palazzetti è un’immagine che è un pugno nello stomaco. Le buone intenzioni non devono rimanere slogan, ma per essere efficaci devono trasformarsi in azioni concrete, come il mondo dello sport sono certa saprà fare al meglio da qui per il futuro”.

Le Final Four infine, su iniziativa della Federazione Nazionale Pallavolo, offriranno la possibilità ad alunne e alunni delle scuole che parteciperanno alle finali di sabato 8, alle 15 e alle 17, di concorrere all’estrazione di 50 biglietti per assistere alla partita inaugurale degli Europei di pallavolo maschile Italia-Belgio che si svolgerà all’Unipol Arena il 28 agosto. Le scuole potranno registrarsi all’ingresso. L’estrazione avverrà sabato 8 pomeriggio al PalaDozza durante le finali femminili e i biglietti omaggio saranno consegnati in campo solo agli alunni e alle alunne presenti.

L’evento è organizzato da FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con Volley Team Bologna SSD e il supporto del CR Fipav Emilia Romagna, CT Fipav Bologna, con patrocinio del Comune di Bologna e del Comune di Castel Maggiore. L’ingresso è gratuito previa registrazione obbligatoria sul portale VivaTicket. Sarà possibile seguire anche le partite in streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.