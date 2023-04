L’evento motoristico si svolgerà dal 19 al 21 maggio all’Autodromo Ferrari di Imola

“Passione pura” nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola. Conto alla rovescia per il Qatar Airways Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, in programma all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, da venerdì 19 a domenica 21 maggio.

Uno straordinario appuntamento sportivo, celebrato anche dal poster ufficiale della manifestazione realizzato da ACI e reso noto oggi.

“Siamo orgogliosi di ospitare in Emilia-Romagna la prima delle due tappe italiane del Mondiale di Formula 1– spiega il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini-. Passione, impegno, innovazione ed eccellenza tecnica: il manifesto ben rappresenta i valori della nostra Motor Valley, perno del Made in Italy: un distretto motoristico unico al mondo, in cui sono nati e operano alcuni dei più grandi marchi motoristici, conosciuti ovunque. E il Gran Premio sarà anche quest’anno non solo un grande appuntamento sportivo, ma anche un’occasione unica per promuovere le eccellenze dell’Emilia-Romagna e del Paese, insieme al ministero degli Esteri, a quello dei Trasporti, a quello delle Imprese e del Made in Italy e a Ice. Un gioco di squadra che vede protagonista di primo piano anche il territorio”.

Tutto, infatti, avviene nell’ambito di un accordo che vedrà svolgersi il Gran Premio a Imola fino al 2025 e che coinvolge, oltre alla Regione e al Governo, anche Comune di Imola, Con.Ami, Automobil Club d’Italia e gli organizzatori del Mondiale di Formula Uno.

Imola Passione Pura dunque. Insieme all’hashtag “#WeDriveIT”, e al claim “Made in Italy in pole position”. Nel manifesto le sagome stilizzate di tre auto – Ferrari, AlphaTauri e Alfa Romeo – a rappresentare le eccellenze del Made in Italy e della filiera motoristica. Una filiera che nella Motor Valley emiliano-romagnola conta 16.500 aziende e oltre 90mila addetti, con 16 miliardi di fatturato e un export di 7 miliardi.