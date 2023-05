Di comune accordo tra le parti termina il rapporto tra la Valsanterno e il tecnico bolognese, giunto in Vallata lo scorso ottobre e autore della rimonta che ha portato la squadra a un passo dalla salvezza

La Valsanterno 2009 comunica ufficialmente, a seguito di accordo tra le parti, che si conclude il rapporto in essere con Massimiliano Biagi, tecnico che ha guidato il sodalizio valligiano fino al termine del campionato di Eccellenza appena concluso dopo essere subentrato dall’undicesima giornata.

Non sono bastati i 30 punti ottenuti nelle 28 giornate con l’allenatore bolognese alla guida della squadra per ottenere l’agognato traguardo della salvezza nel massimo campionato regionale, con una rimonta che, partendo dall’ultimo posto in classifica registrato alla tredicesima giornata, passo dopo passo ha portato la Valsanterno a soli tre punti dai playout nel corso del mese di aprile.

Tutta la società ringrazia Max per l’avventura trascorsa insieme e augura allo stesso le migliori fortune per il prosieguo della carriera da allenatore, certi che la professionalità mostrata nel periodo in Vallata possa essere foriera di grandi soddisfazioni.

Nei prossimi giorni la società comunicherà il nome dell’allenatore che guiderà la Valsanterno 2009 nel campionato di Promozione 2023/24.