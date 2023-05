La società valligiana blinda l’esterno offensivo, reduce da un lungo infortunio, e il centrocampista borghigiano classe 2001

Dopo la caduta in Promozione, prima retrocessione nella storia societaria, la Valsanterno 2009 è subito al lavoro per costruire una squadra capace di ben figurare nel secondo campionato regionale. All’arrivo di mister Potepan, infatti, segue il principio di formazione della rosa che difenderà la casacca valligiana nella prossima stagione.

I primi acquisti per l’annata 2023/24 sono… due conferme di spessore. Per la prima, di fatto, sarà un ritorno in pianta stabile sul terreno di gioco. Dopo un’annata sfortunatissima, con due sole presenze alla prima e all’ultima giornata di Eccellenza intervallate da un lungo infortunio, per Marco Senese arriva la possibilità di ripartire con la stessa maglia già vestita per quattro stagioni. Di fatto, in termini di militanza storica, Senese sarà uno dei veterani della squadra che guiderà la squadra nel prossimo campionato.

Importantissima è anche la permanenza di Filippo Suzzi nel reparto mediano. Il centrocampista di Borgo Tossignano, arrivato dal Sanpaimola la scorsa estate, a dispetto della giovane età (22 anni) si è rivelato un vero e proprio leader per spirito di abnegazione e appartenenza alla causa, disputando un’annata in continuo crescendo.

Per quanto concerne lo staff, invece, si rafforza l’apparato societario operante sul mercato. Al direttore sportivo Maiardi, infatti, si affiancherà Lukas Bettini, che dopo aver rivestito la medesima figura per diversi anni alla Tozzona Pedagna sarà il nuovo responsabile dell’area scouting della Valsanterno, con delega al ruolo di collaboratore di mercato.