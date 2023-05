Torna una grande classica del tennis regionale e nazionale, il memorial “Mauro Ricci”.

Il Circolo Tennis Cacciari di Imola festeggia i 95 anni di storia con una super edizione di questo torneo giunto alla 48esima edizione, dunque una strada compiuta insieme per quasi mezzo secolo. Si tratta del 1° trofeo “Bcc Romagna Occidentale”, in calendario dal 9 al 27 giugno, con il maschile dotato di 1.500 euro di montepremi, che si svolgerà in contemporanea al trofeo “Studio Seta” dotato di 1.000 euro di montepremi.

Il presidente Vittoria Zoli ha sottolineato: “Siamo giunti alla 48esima edizione, è una classica del tennis che si presenta al via con un sponsor per il maschile come Bcc Romagna Occidentale che ci sostiene da molti anni e siamo molto contenti di svolgere anche questa edizione insieme. Il torneo arriva proprio nel momento in cui il Circolo compie 95 anni, siamo una grande realtà cittadina. Io sono al terzo mandato, ci aspetta una stagione importante come sempre”.

Il direttore sportivo del Circolo, Antonio Di Perna, ha sottolineato: “Nel complesso il montepremi è di 2.500 euro, un grande appuntamento che apre una stagione che comprende anche il Tpra del primo e 2 luglio che mette in palio una vacanza in Egitto, ed ancora il 4° categoria di settembre, il 3° di ottobre, il torneo Veterani dal 24 agosto al 3 settembre, mentre dal 2 al 9 luglio, appena terminato il “Mauro Ricci”, andrà in scena il torneo giovanile. Per il “Mauro Ricci” abbiamo sempre avuto in campo i giocatori più forti della zona, è un torneo con grandi tradizioni, è un bellissimo torneo, si cercherà di fare incontro serali nella magnifica cornice del Circolo Tennis Cacciari”.

Nel complesso sono state messe in campo sedici squadre agonistiche, dalla serie C femminile, alla serie D, per finire ai giovanili, un impegno economico non da poco. Inoltre la bella soddisfazione di aver vinto il titolo regionale con la squadra giovanile impegnata nel Fit Junior Program che ora giocherà la finale nazionale a Castel Di Sangro, con cinque ragazzi convocati per la rappresentativa Provinciale. Da giugno a settembre andrà poi in scena in Tennis Camp.

Per finire il maestro Alberto Bellei ha sottolineato: “Vorrei ringraziare lo staff tecnico che comprende i maestri Filippo Albonetti, Riccardo Zardi e Massimo Albertazzi, sono qui da due anni e sono già arrivati risultati di valore, in primis la vittoria nel campionato regionale Fit Junior Program e la convocazione di cinque nostri ragazzi nella rappresentativa provinciale, l’Under 12 maschile ha superato la prima fase del campionato regionale, inoltre le nostre giocatrici Martina Balducci e Valentina Benini hanno centrato in stagione quattro-cinque finali”. Le ultime battute sono della presidente Vittoria Zoli: “Quando sono arrivata qua non avevamo nemmeno la scuola, l’abbiamo presa in mano noi ed abbiamo fatto progressi enormi, sono aumentati i soci, abbiamo uno staff tecnico nuovo con tanti ingressi di giocatori nuovi”.