Aggregati alla Prima Squadra anche Abiba, Garavini, Pirazzoli, Nati e Sini insieme al team manager Libero Vespignani

Potepan in panchina, Maiardi coadiuvato da Bettini alla cabina di regia sul mercato, Senese e Suzzi confermati tra i giocatori e, ovviamente, non finisce qui. La Valsanterno 2009 è già attivissima su tutti i fronti in sede di costruzione dell’organico in vista della stagione 2023/2024 e continua a rimpinguare la rosa degli atleti che indosseranno la casacca valligiana, nonché lo staff a supporto della squadra.

Nel reparto offensivo arriva l’ufficialità della permanenza in Vallata del miglior realizzatore della scorsa stagione. Se la cifra di 6 gol in Eccellenza può sembrare tutt’altro che sbalorditiva, va tenuto conto che Denis Bali è arrivato in squadra solo nel mercato invernale, distinguendosi come principale bocca da fuoco nell’organico a disposizione di mister Biagi. Un’importantissima permanenza quella dell’attaccante classe 1991 di origini albanesi, residente da tempo nel nostro paese, e che conferma le mire ambiziose della società valligiana.

Quella di Bali, però, non è l’unica conferma. Sono ufficialmente aggregati alla Prima Squadra, in vista della prossima stagione, cinque giocatori che si sono ben distinti nel campionato Juniores, mettendo tutti a referto alcuni gettoni di presenza in Prima Squadra nel campionato appena concluso. Si tratta dei difensori Alessio Garavini e Federico Sini, entrambi classe 2005, del centrocampista Alex Pirazzoli (2004) e degli attaccanti Marouane Abiba (2005) e Samuele Nati (2004).

Per quanto riguarda lo staff tecnico, invece, rimane in sella nel ruolo già rivestito di team manager Libero Vespignani. L’esperto dirigente castellano, in Vallata da diversi anni dopo le esperienze di direttore sportivo tra Castel San Pietro e Atletico Castenaso e nella stessa Valsanterno 2009, seguita dalla parentesi annuale al Castel del Rio, avrà il ruolo di collante tra giocatori e staff dirigenziale.