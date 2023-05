Classe 1982, Giovannini torna in Vallata dopo aver allenato l’under 19 del Sanpaimola negli ultimi tre anni

Siamo ancora a maggio e il calciomercato è in fermento sul fronte giocatori. C’è però già una certezza per la nuova Sporting Valsanterno targata 2023/2024: in panchina ci sarà Samuel Giovannini.

Classe 1982, da calciatore ha militato nelle giovanili di Juvenilia e Tozzona per poi passare in prima squadra alla Juvenilia. Approda poi in vallata per vestire la maglia del Borgo Tossignano e successivamente passa alla Stella Azzurra, prima di convertirsi al calcio a 5 con la maglia dell’Imolese dove appende gli scarpini al chiodo dopo quattro stagioni.

La sua esperienza da allenatore comincia, di nuovo, in vallata, nelle giovanili della Valsanterno tra Allievi e Juniores, con cui ottiene risultati importanti. Prosegue con le under 19 di Massalombarda (una stagione) e Sanpaimola negli ultimi tre anni. Con la società imolese conquista un titolo regionale nel 2022 e contribuisce a lanciare tanti giovani in Eccellenza.

Non poteva che essere quindi ancora in Vallata il debutto sulla panchina in una squadra senior. Non manca l’entusiasmo per questa nuova avventura a mister Giovannini: “Sono carico e motivato per il ritorno in Vallata. Questa giovane società ha un entusiasmo contagioso ed una voglia di crescere importante. Per Casalfiumanese, parla da sola, la sua storia calcistica… Qui per portare mentalita’, spirito di sacrificio e quel senso d’appartenenza che il paese merita… insieme ai miei ragazzi!!HALA SPORTING!!”

Il DS Filippo Vega commenta: “Sono molto contento di ritrovare Sam, un allenatore a mio avviso molto preparato e adatto al nostro gruppo di giovani che ha avuto modo di allenare in passato nel settore giovanile della Valsanterno, dove avevamo appunto già collaborato insieme. Vogliamo continuare e migliorare il progetto iniziato anno scorso , io sono molto fiducioso. “

Nello staff con Giovannini ci sarà anche il suo nuovo vice, un volto già noto alla tifoseria della Sporting: Riccardo Vecchi. Il centrocampista ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e lanciarsi in questa nuova avventura. Alla guida dei portieri invece rimane il confermato Stefano “Cile” Galanti.