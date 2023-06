Tra i pali arriva il portiere classe 1996, ex Solarolo ma con un passato all’Imolese in Serie D. Rimangono sia l’estremo difensore di Borgo Tossignano che il centrocampista di Giugnola

Dopo tante conferme, la Valsanterno piazza anche il primo acquisto in vista della stagione 2023-24. E lo fa partendo dal reparto dei portieri, per il quale arriva in Vallata Niccolò Bracchetti. L’estremo difensore classe 1996, vanta trascorsi in Serie D con la maglia dell’Imolese (37 presenze tra il 2013 e il 2016) e in Eccellenza difendendo i pali di Argentana prima e Massa Lombarda poi, prima della discesa in Eccellenza con due anni a Lavezzola e altrettanti a Solarolo, ultima tappa del suo percorso calcistico. In precedenza, per Bracchetti anche esperienze giovanili nella stessa Imolese e nella formazione Berretti del Forlì nell’epoca in cui i Galletti militavano in C.

Non si tratta, comunque, dell’unica notizia relativa al reparto. Ad affiancare Bracchetti, infatti, sarà il confermato Nicola Sartiani (1991), alla sua sesta stagione con la maglia della Valsanterno. Solo una presenza per il portiere di Borgo Tossignano nella scorsa stagione, contrassegnata da acciacchi vari che ne hanno limitato rendimento e immenso potenziale.

Altra conferma, in una squadra a trazione ampiamente valligiana (9 degli 11 giocatori attualmente sicuri di essere in organico sono nati o risiedono sul territorio), è quella del giovane veterano Luca Valentini, classe 2002 che si appresta alla quinta stagione in Prima Squadra alla Valsanterno e al primo anno da “vecchio” dopo i quattro in quota Under da titolare pressoché inamovibile. La duttilità del centrocampista di Giugnola, capace di giocare sia da mezz’ala ma anche sulle corsie esterne, sia in difesa che sulla mediana, sarà una carta importante sulla quale mister Potepan potrà contare.