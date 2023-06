Sulla mediana acquistato il riolese Lorenzo Gallinucci, centrocampista classe 1989 con un passato importante in categorie superiori. In difesa rimangono Franceschelli e Capasso, Simone confermato nel reparto offensivo

La Valsanterno 2009 edizione 2023-24 inizia ad assumere contorni sempre più solidi. Dopo le conferme delle scorse settimane e l’arrivo di Bracchetti nel ruolo di portiere, giunge il momento del secondo acquisto estivo. Ed è una vera e propria bomba di mercato: sul reparto mediano, infatti, arriva Lorenzo Gallinucci.

Curriculum di tutto rispetto per il centrocampista classe 1989, cresciuto nel vivaio del Ravenna e autore di presenze stagionali in Lega Pro 1 (ex Serie C1) con i giallorossi nella stagione 2008-09 in una squadra che arrivò terza in classifica nel campionato vinto dal Cesena di Bisoli, promosso in A la stagione successiva.

Poi tre stagioni in D tra Castel San Pietro e Atletico Castenaso (in mezzo un campionato di Eccellenza vinto proprio con la squadra bluamaranto) e un triennio sempre in Eccellenza al Massa Lombarda. Nel 2016, poi, la scelta di tornare “a casa”, nella sua Riolo Terme, con il doppio salto dalla Seconda Categoria alla Promozione. Nell’ultimo biennio, invece, Gallinucci ha vestito la maglia dello Sparta Castel Bolognese, sempre in Promozione.

Oltre agli acquisti, da segnalare anche tre importanti conferme per l’organico a disposizione di Potepan. Nel reparto arretrato saranno ancora parte della rosa Alessandro Capasso (2003), ancora annoverabile tra gli under obbligatoriamente da schierare in categoria e reduce da una buona stagione nello scorso campionato di Eccellenza, e Luca Franceschelli (1999), che ripresosi completamente dal brutto infortunio al ginocchio è pronto a disputare la propria quinta stagione alla Valsanterno.

In avanti, invece, ecco l’importante conferma di Pietro Simone. L’attaccante classe 2001, capace di giocare sia da esterno offensivo che da terminale centrale, ha dato buona mostra di sé nell’ultima stagione, conclusa con 37 presenze da titolare (una sola assenza per squalifica) e 4 reti, alle quali si sommano le 3 di Coppa Italia in altrettanti match.

Di seguito, un elenco riassuntivo dei giocatori attualmente in organico in vista della stagione 2023-24 (tra parentesi l’anno di nascita dei giocatori utilizzabili come under):

Portieri: Niccolò Bracchetti, Nicola Sartiani

Difensori: Alessandro Capasso (2003), Luca Franceschelli, Alessio Garavini (2005), Federico Sini (2005)

Centrocampisti: Lorenzo Gallinucci, Alex Pirazzoli (2004), Filippo Suzzi, Luca Valentini

Attaccanti: Marouane Abiba (2005), Denis Bali, Samuele Nati (2004), Marco Senese, Pietro Simone