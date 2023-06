A Bologna un mese di sport e solidarietà con la No Border Cup

Torna la No Border Cup, il festival dello sport antirazzista e dei diritti giunto alla settima edizione. Il centro sportivo Mauro Pizzoli in zona Pescarola, nel quartiere Navile, ospiterà sino al 6 luglio (ogni lunedì, martedì e giovedì) dibattiti, spettacoli, concerti e tornei di calcio a 7 maschile, calcio a 7 femminile, calcio a 5 misto e green volley.

Dopo l’aiuto fornito alle popolazioni colpite dall’alluvione con le Brigate della Campagna Diritti Sommersi, la squadra di calcio popolare Hic Sunt Leones, oltre a organizzare l’evento, lancia la campagna “Senza campionato mai” in collaborazione con Uisp Emilia-Romagna. Una chiamata nazionale alle realtà di sport popolare e di base con l’obiettivo di aiutare le società sportive colpite dall’alluvione attraverso dei gemellaggi. Saranno presenti all’iniziativa alcuni esponenti della squadra di calcio ASD Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, il cui campo sportivo è stato allagato, l’Assessora allo Sport Roberta Li Calzi e i giocatori e dirigenti di Hic Sunt Leones Si svolgerà un’amichevole di gemellaggio tra le due squadre e verrà presentato il crowfunding per sostenere la ripresa delle attività sportive.

Il centro sportivo Pizzoli sarà attraversato per tre giorni a settimana, per cinque settimane, dalle squadre iscritte ai vari tornei e sarà presente anche un punto ristoro sia per chi giocherà che per chi verrà ad assistere alle partite. In totale sono iscritte ai vari tornei 56 squadre: 16 per il calcio a 5 misto, 24 per il calcio a 7 maschile, 8 per il calcio a 7 femminile e 8 per il green volley misto. Il festival No Border Cup, tuttavia, non si esaurisce con la partecipazione ai vari campionati, poiché l’obiettivo dell’evento è stato sempre quello di creare socialità, di far vivere il centro sportivo (fino ad alcuni anni fa semiabbandonato), di far attraversare questa parte della periferia bolognese dai cittadini e dalle cittadine e di sognare insieme un mondo diverso.

Ricco, quindi, il calendario di iniziative, con ospiti conosciuti a livello nazionale sia nel mondo dello spettacolo e della cultura che in quello sportivo. Gli eventi si svolgeranno tutti sul prato del campo sportivo. Il 26 giugno Francesca Cavallo – autrice del libro d’oro in Italia nel 2017 “Storie della buonanotte per bambine ribelli” – presenterà, alle 21,“Fuoriserie. Tre storie di atlete paralimpiche”, edito da Momo Edizioni. Dialogherà con l’autrice la canoista Veronica Yoko Plebani. Il 12 giugno, invece, alle 20,30 ci sarà la presentazione del libro “Fuori dalla mischia” di e con Maxime Mbanda, rugbista della nazionale divenuto simbolo della lotta contro il razzismo nel mondo dello sport.

Tra le iniziative anche il reading teatrale “Ilva Football Club”, di Usine Baug & Fratelli Maniglio Produzione Campo Teatrale, che questa sera alle 21 racconteranno la storia della più grande acciaieria d’Europa che si intreccia con quella della squadra di calcio nata proprio sotto le ciminiere dell’Ilva. Spazio anche ai podcast, con gli autori de La Riserva, Emanuele Atturo, Simone Conte e Daniele Manusia, che per il secondo anno consecutivo tornano al Pizzoli per registrare dal vivo una puntata della trasmissione ormai punto di riferimento per gli appassionati di calcio. Gli eventi non si esauriscono qui: la lista completa è presente sui canali social della competizione delle squadre Hic Sunt Leones e Le Leonesse.

