Novità per la Sporting Valsanterno 2023/2024 che vede l’ingresso nello staff dirigenziale di Filippo Cassani.

Ex giocatore tra le altre di Tozzona, Bubano, Mordano e Bagnara, una volta appesi gli scarpini al chiodo si è dedicato alla carriera di vice allenatore nel settore giovanile della Stella Azzurra e Sesto Imolese, passando poi alla Valsanterno 2009 dove incrocia la sua strada con quella del nuovo mister della Sporting Samuel Giovannini. Nasce un sodalizio che continua anche nelle annate successive, dove al Massa Lombarda e al Sanpaimola ricopre il ruolo di vice e stretto collaboratore di Giovannini.

Da questa stagione la decisione di Cassani di cambiare ruolo e abbandonare la panchina per rivestire il ruolo di team manager, in cui sarà spalla del DS Filippo Vega e soprattutto collante fondamentale tra la squadra e la società.

Le parole di Cassani su questa nuova avventura: “Per me è un ritorno in vallata, ho tanto entusiasmo e voglia di fare bene. Mi sono subito messo a disposizione della società, in particolare del direttore Vega, col quale stiamo costruendo la rosa. Ho visto una società di persone giovani, ambiziose e che emanano tanto entusiasmo. La volontà è quella di dare in mano al mister ed al suo staff una rosa di giocatori, che incarnino questi valori. Il mio compito sarà quello di legare lo staff tecnico alla società, aiutarli a lavorare serenamente, nella direzione impartita dalla società. Conosco benissimo il mister e questo sarà utile per il lavoro che dovremo svolgere. Forza Sporting”

Il commento del Ds Vega: “Siamo contenti di portare in società un’altra faccia giovane e competente, sono convinto che sarà un valore aggiunto per tutti , giocatori e dirigenti. Benvenuto alla Sporting Cassa !!!!”