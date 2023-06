La punta di Casalfiumanese, prodotto del vivaio valligiano e affermatosi al Sanpaimola, ritorna all’ovile dopo 4 stagioni fuori porta e rinforza il pacchetto offensivo a disposizione di Potepan. Numerose le partenze ufficiali.

Quarto colpo stagionale di una Valsanterno 2009 sempre più proiettata a ben figurare nel prossimo campionato di Promozione. Questa volta è il reparto offensivo, ancora non trattato nelle precedenti news di mercato, a godere di un nuovo giocatore che verrà inserito nelle rotazioni di mister Potepan. E si tratta, allo stesso tempo, di un gradito ritorno a casa per un giocatore che ha compiuto la prima parte della trafila giovanile alla Valsanterno, per poi approdare e affinare la propria crescita al Sanpaimola.

Ritorna in Vallata, infatti, Francesco Carbone, attaccante classe 2004 che già la passata stagione ha giocato con una discreta continuità nel campionato di Eccellenza, siglando peraltro una rete, quella del definitivo 2-0, nella partita d’andata proprio contro la formazione valligiana. Per il giovane di Casalfiumanese, adesso, l’occasione di emergere da profeta in patria con la maglia che lo ha visto compiere i primi passi calcistici.

Allo stesso tempo, la società comunica che non faranno parte della squadra in vista della stagione 2023-24 i seguenti giocatori: Luca Betti, Marco Borini, Luca Callegari, Filippo Caroli, Francesco Cassani, Francesco Cataldi, Simone Pasotti, Filippo Ragazzini, Thomas Ragazzini, Alessandro Resta, Federico Righetti, Lorenzo Sammarchi, Nicholas Scalise, Fatjon Suma, Andrea Tonini, Mattia Tonini, Federico Zaganelli. A tutti loro un grosso in bocca al lupo per il futuro calcistico e umano e un ringraziamento immenso per quanto dato per la causa della Valsanterno.

Di seguito, un elenco riassuntivo dei giocatori attualmente in organico in vista della stagione 2023-24 (tra parentesi l’anno di nascita dei giocatori utilizzabili come under):

Portieri: Niccolò Bracchetti, Nicola Sartiani

Difensori: Alessandro Capasso (2003), Luca Franceschelli, Alessio Garavini (2005), Federico Sini (2005)

Centrocampisti: Lorenzo Gallinucci, Alex Pirazzoli (2004), Matteo Sciuto, Filippo Suzzi, Luca Valentini

Attaccanti: Marouane Abiba (2005), Denis Bali, Francesco Carbone (2004), Samuele Nati (2004), Marco Senese, Pietro Simone