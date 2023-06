Il centrocampista classe 1994, a Medicina nella passata stagione, torna a vestire la maglia valligiana già indossata per quattro stagioni.

Dopo Bracchetti e Gallinucci, la Valsanterno 2009 mette a segno il terzo colpo di mercato. A essere rinforzato è ancora il reparto mediano con un giocatore che in Vallata non necessita di presentazioni. Sono oltre 70, infatti, le partite di campionato già giocate indossando la maglia valligiana, spalmate su quattro stagioni tra il 2018 e il 2022, con un bottino complessivo di 10 reti (5 delle quali nell’annata 2021-22). Sarà infatti Matteo Sciuto, centrocampista classe 1994, a rinforzare il pacchetto di centrocampo a disposizione di mister Potepan, per un reparto di tutto rispetto che oggi può contare sulla disponibilità dello stesso Gallinucci, Suzzi e Valentini oltre che del giovane Alex Pirazzoli.

Per il centrocampista cresciuto tra Dozzese, Castel San Pietro e Imolese, dunque, un ritorno in squadra dopo la parentesi annuale al Medicina Fossatone nel campionato di Eccellenza.

Di seguito, un elenco riassuntivo dei giocatori attualmente in organico in vista della stagione 2023-24 (tra parentesi l’anno di nascita dei giocatori utilizzabili come under):

Portieri: Niccolò Bracchetti, Nicola Sartiani

Difensori: Alessandro Capasso (2003), Luca Franceschelli, Alessio Garavini (2005), Federico Sini (2005)

Centrocampisti: Lorenzo Gallinucci, Alex Pirazzoli (2004), Matteo Sciuto, Filippo Suzzi, Luca Valentini

Attaccanti: Marouane Abiba (2005), Denis Bali, Samuele Nati (2004), Marco Senese, Pietro Simone