Due colpi importanti per la nuova rosa della Sporting Valsanterno in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria.

Si uniscono infatti alla rosa Marco Piancastelli, centrocampista classe 1995, e Andrea Spada, difensore anche lui classe ’95, provenienti entrambi dal Sesto Imolese in Promozione.

Piancastelli arriva a Casalfiumanese dopo cinque stagioni a Sesto Imolese in Promozione. In precedenza, anche una lunga esperienza a San Patrizio – poi Sanpaimola – sempre tra Promozione ed Eccellenza. “Ho accettato il progetto Sporting Valsanterno per l’entusiasmo che ho visto nel mister e nella dirigenza e per iniziare un nuovo percorso dopo tanti anni nella stessa squadra. Mi aspetto di trovare un bel gruppo e di raggiungere traguardi importanti” ha dichiarato il centrocampista dopo l’accordo.

Spada è reduce da una lunga militanza a Sesto Imolese dove ha sempre disputato campionati di Promozione. Andrea, ex anche del Sanpaimola, aggiunge qualità ed esperienza al reparto difensivo di mister Giovannini, potendo giostrare sia da centrale che da terzino. “Ho deciso di scegliere la Sporting Valsanterno perché avevo bisogno di cambiare aria, è la piazza giusta per dimenticare la delusione della scorsa stagione. Mi aspetto una stagione dove ci toglieremo tante soddisfazioni e sono convinto che raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati” le parole del difensore imolese dopo la chiusura della trattativa.

Soddisfatto il DS Vega: “Piancastelli è il tassello che mancava a questa squadra. Ragazzo che conosco da un paio di anni, con grandi doti umane, giocatore di categorie ben superiori. Dopo un annetto di corteggiamento ci fa molto piacere accoglierlo alla Sporting, il fatto che abbia accettato il nostro progetto ci rende orgogliosi e permette un ulteriore step alla società. Siamo poi riusciti ad aggiungere con grande gioia un ulteriore bel mattone a questa squadra con l’acquisto di Spada, un altro giocatore di categorie ben superiori, che ringraziamo per la serietà dimostrataci , fieri che un altro ragazzo per bene ed ottimo giocatore abbia sposato la nostra causa… ora non ci resta che vederli entrambi all’opera in campo, non vediamo l’ora !!! “