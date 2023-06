Due giovani innesti per la nuova rosa della Sporting Valsanterno in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria.

Si uniscono infatti alla rosa Mattia Cipriani, centrocampista classe 2004, e Lorenzo Liverani, portiere classe 2003, provenienti entrambi dal Sanpaimola da cui giungono in vallata in prestito.

“È la mia prima esperienza nei grandi – ha dichiarato Cipriani dopo l’ufficialità – e probabilmente c’è un po’ di tensione ma tutta positiva, voglio divertirmi cercando ovviamente di fare bene come squadra. Ho scelto la Sporting perché conosco il mister che mi ha allenato nella juniores del Sanpa, conosco Cassani e mi hanno entrambi parlato del progetto di quest’anno e ho pensato fosse quello più adatto a me”. Mezzala o trequartista, il giovane Mattia si candida per portare qualità in mediana.

“Da questa esperienza mi aspetto sicuramente di crescere sia come giocatore che come persona – le parole di Liverani dopo la chiusura della trattativa – fin da subito ho avuto sensazioni positive e questo, insieme alla presenza del mister, mi ha portato a scegliere la Sporting. Sarà sicuramente importante avere in squadra un portiere come Rensi dal quale prendere spunto e migliorare”.

Sui nuovi due giovani innesti prende la parola il team manager Filippo Cassani: “Siamo felici di dare il benvenuto a due ragazzi giovani, che negli ultimi due anni vengono da una vittoria del campionato juniores regionale e da un buon percorso di crescita nel campionato juniores regionale èlite. Da subito hanno mostrato interesse verso la realtà Sporting, con l’intento di mettersi a disposizione del mister e la voglia di integrarsi al meglio nel gruppo. Benvenuti ragazzi!”