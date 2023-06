Batte un colpo nel reparto offensivo la Sporting Valsanterno: è ufficiale infatti l’arrivo di Michael Dalmonte

L’attaccante classe 1986 arriva da una lunga esperienza a Bubano tra Prima Categoria e Promozione, ed ha militato tra le altre anche nella Tozzona e nello Sparta. Punta esperta e dalle indubbie doti tecniche, porterà sicuramente qualità al reparto avanzato.

Queste le dichiarazioni di Michael dopo l’ufficialità: “Ho accettato il progetto Sporting Valsanterno perché amo mettermi in gioco, il calcio è stata la mia passione per tutta la vita. Quest’anno sono diventato babbo e il lavoro non mi permetteva di mantenere un impegno come nelle passate stagioni, anche se mi diverto ancora tanto e sono molto competitivo e quindi mi aspetto una stagione positiva, dove possiamo fare bene. La squadra è molto giovane, per me sarà uno stimolo poter aiutare questo ragazzi a migliorare e crescere. Già in passato ho dato molti consigli ai “giovani” e mi piace molto farlo. Poter trasmettere qualcosa e vedere ragazzi che nel corso della stagione migliorano mi da molta soddisfazione e forse potrebbe essere una delle vittorie più belle, anche perché credo che questo aspetto possa andare di pari passo con le vittorie in campo”

Le parole del DS Filippo Vega sul trasferimento appena concluso: “Sono felice di ritrovare Mike dopo aver condiviso con lui lo spogliatoio e il campo alla Tozzona pochi anni fa e agli albori della Valsanterno 2009; ho visto un ragazzo motivato per iniziare questa nuova avventura , che sarà diversa dai palcoscenici che recentemente ha calcato (vittoria del campionato di 1a categoria e quest’anno Promozione a Bubano). La sua qualità e la sua esperienza porteranno solo benefici in questo gruppo sotto ogni aspetto, di campo e non. Benvenuto alla Sporting!!!”