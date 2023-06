Due rientri in rosa per rinforzare la squadra a disposizione di mister Giovannini

Si tratta di Luca Mongardi, attaccante classe 2001 reduce dal prestito allo Sporting Castel Guelfo, e di Mohamed Bedrani, centrocampista anche lui classe 2001 che viene da una stagione in cui è rimasto fermo.

“L’esperienza a Castel Guelfo mi ha dato qualcosa in più- le parole di Mongardi dopo il ritorno – e sono sicuro di essere cresciuto come giocatore. Nella stagione prossima cercherò di dare il massimo in ogni possibilità che mi sarà data, cercando di ritagliarmi un ruolo importante nella squadra”. Stagione più che positiva per la giovane punta la scorsa, condita da sette reti e la partecipazione ai playoff di Terza Categoria con la compagine guelfese.

“Mi aspetto una stagione positiva e piena di soddisfazioni per tutta la squadra e per la società – ha dichiarato Bedrani – ritorno dopo un anno di assenza dove sono stato fermo e mi sono concentrato ad allenare i bambini da cui ho imparato tanto. Sono qui perché sposo il progetto della società e soprattutto dell’allenatore con cui ho già lavorato e che mi ha dato tanto sia dal punto di vista calcistico che umano”. Vero e proprio “tuttofare” del centrocampo, Bedrani è pronto a mettere in campo tutta la sua grinta per la Sporting.

Il direttore sportivo Filippo Vega si è espresso così su questi due ritorni: “Il rientro di questi 2 ragazzi era già nei piani da tempo e siamo contenti di riaccoglierli ufficialmente alla Sporting, li ho visti motivati e vogliosi di dimostrare il loro valore”