Altra new entry per la Sporting Valsanterno 2023/2024

È ufficiale l’accordo con Jacopo Ricci Petitoni, terzino ma all’occorrenza anche centrocampista, con un importante passato in categorie superiori, ricordiamo tra le altre una importante esperienza anche alla Valsanterno 2009 – Società sportiva in Promozione.

Classe 2001, Jacopo arriva a Casalfiumanese in cerca di rilancio dopo aver lasciato categorie più importanti per impegni lavorativi. Queste le sue parole dopo l’ufficialità: “Conosco molti ragazzi che sono nella rosa dello Sporting, con alcuni di loro ho condiviso già esperienze in altre società, sicuramente questo aspetto è stato fondamentale per decidere di rimettermi in gioco con questa maglia. Per la prossima stagione mi aspetto che ogni partita che giocheremo la giocheremo per vincere. Io nasco come terzino sinistro ed è il ruolo che preferisco di più, ma in alcune stagioni ho giocato sia da mezz’ala sia esterno di un centrocampo a quattro o cinque… diciamo che mi adatto alle esigenze del mister, il ruolo non è un problema”

Il commento del DS Filippo Vega: “Jacopo è un ragazzo del 2001 della vallata (cresciuto a Ponticelli) che consideriamo in pratica come un ritorno, avendo già giocato alla Valsanterno qualche anno fa in promozione. Poi ha vissuto altre annate in categorie superiori fino a che gli impegni di lavoro non lo hanno costretto a calare l’impegno, ma la carta d’identità è ancora ampiamente dalla sua parte, se esprime tutto il suo potenziale sono sicuro che si rivelerà come possibile sorpresa positiva della stagione”