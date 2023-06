Importante promozione per le ragazze della squadra cittadina che approdano in serie C

Le ragazze del Volley Castello, guidate dal Coach Mario Sangiorgi, hanno ottenuto la promozione in serie C, dopo un campionato che le ha viste mantenersi sempre ai primi posti della classifica.

Le ragazze hanno giocato migliorando progressivamente, chiudendo la stagione al secondo posto con 56 punti ad 1 solo set dal Solovolley Imola, primo in classifica. Hanno poi proseguito la loro ascesa, vincendo ai play off entrambe le gare di semifinale contro Soliera (MO) in trasferta con il risultato di 3 a 2 e a Castello con una bella prestazione finita 3 a 1, per poi accedere alla finale contro il Fulgur Bagnacavallo.

Il Volley Castello è andato a vincere entrambe le gare 3 – 0 a Castello e 3 – 1 a Bagnacavallo, mettendo in campo tecnica, tattica e determinazione, centrando l’obbiettivo della vittoria e la promozione in Serie C.

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per il supporto e agli sponsor: Allianz Ag. Passatempi, Antica Farmacia Sarti, Ottica Inn. Zimo Ferramenti, Carrozzeria Lannutti, Pasticceria Gelateria Albergo Ristorante Arlecchino, Arcobaleno Stampa e Comunicazione, Nuovo Centro Casa, L’orto del Contadino, Blanco Cafe’ e Sel Impianti.