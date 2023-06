I due giocatori, provenienti dalla Juniores della Valsanterno 2009, completano il reparto difensivo della squadra

Altre due ufficialità per la rosa della Sporting Valsanterno in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria. A completare il reparto difensivo arrivano due giovani dalla Juniores della Valsanterno 2009 – Società sportiva: si tratta di Filippo Visentini, centrale classe 2003, e di Mohamed Hanine, terzino classe 2004. Per entrambi i ragazzi si tratta del debutto tra i senior, per altro nella squadra del loro paese essendo entrambi casalesi.

L’entusiasmo per questa nuova avventura è racchiuso nelle parole di Visentini dopo l’accordo: “Sono molto contento di essere entrato nella realtà Sporting, mi aspetto una stagione con tante soddisfazioni, quando la squadra del tuo paese ti chiama per aiutare è impensabile rifiutare e così è stato, per me è stata una scelta dettata dal cuore e dalla voglia di far bene. In campo sono un difensore centrale, ma posso adattarmi anche come terzino a seconda delle esigenze del mister, porterò sicuramente tanta fame e determinazione”.

Gli fa eco Hanine, che ha dichiarato: “Dalla prossima stagione mi aspetto di crescere tanto e voglio dare il massimo per riuscire a guadagnarmi il mio posto nonostante sia la mia prima volta tra i “grandi”. Ho scelto la Sporting perché so che è un gruppo solido, conosco già gran parte della squadra e sono certo che non avrò tanti problemi ad integrarmi con loro, poi non c’è cosa più bella di giocare nel proprio paese con i propri amici. Nel corso degli anni ho cambiato tanti ruoli, ma il ruolo di terzino mi ha soddisfatto più di tutti perché riesco a dare una mano sia in fase offensiva che in fase difensiva, diciamo che più che un terzino di contenimento sono un terzino di spinta”.

Sui due nuovi giovani innesti prende la parola il team manager Filippo Cassani: “Diamo il benvenuto a due ragazzi di Casalfiumanese, prodotti del settore giovanile Valsanterno, che vengono a completare un reparto ben assortito e con vari elementi di esperienza. Loro, come altri ragazzi presenti in rosa, sono il terreno che va coltivato per le fondamenta del futuro di questa squadra. Il loro entusiasmo e la loro energia saranno importanti, oggi, per farsi trovare pronti quando saranno chiamati in causa dal mister per mettere il proprio mattoncino nei successi della squadra.”