Vero e proprio colpo di mercato nel reparto avanzato per la Sporting Valsanterno, che si assicura l’attaccante Trabelsi

Classe 1989, la punta arriva dal Castel del Rio dove ha prima vinto il campionato di Seconda Categoria e poi nell’ultima stagione ha centrato la salvezza in Prima Categoria. In precedenza diverse stagioni in società della zona, ha difeso tra le altre anche i colori della Valsanterno, sempre con unico comune denominatore: il gol.

Soddisfatto Trabelsi dopo la chiusura dell’accordo: “Ho accettato questa nuova sfida alla Sporting Valsanterno perché a volte nel calcio bisogna cambiare, per provare a continuare a divertirsi con uno spirito diverso e un gruppo nuovo. Sono contento di poter condividere la prossima stagione con questi giocatori, staff e società. Mi aspetto una bella stagione , ho tanta fiducia nei miei compagni e sono sicuro che ci divertiremo insieme, facendo le cose con il giusto metodo e con tanto impegno e passione”

Molto soddisfatto il DS Vega che commenta così l’ultimo colpo di mercato: “Chiudiamo il mercato con un altro giocatore importante, che cercavamo da tempo. Le punte centrali ormai sono diventate una rarità in ogni categoria. Con Trab chiudiamo ufficialmente il mercato ( salvo imprevisti che ci auguriamo non accadano ), ricarichiamo le pile per una stagione che ci auspichiamo sarà divertente per la Sporting“