Leo Mosesohn è il nuovo vice allenatore

La Valsanterno fa… 20. Tanti, infatti, sono i giocatori già a disposizione di mister Potepan in vista della prossima stagione. Mancano solo gli ultimi tasselli per completare una rosa di qualità, che guarda con ambizione al venturo campionato di Promozione nel quale, con ogni probabilità, la formazione valligiana tornerà a disputare il girone C, già vinto (pur a campionato non regolarmente terminato) nel 2019-20 con sei punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, ottenendo la conseguente promozione in Eccellenza.

A rimpolpare l’organico sono due giovani elementi che si sommano a una squadra dalla bassa età media: sono ben 9 gli Under 20 e, complessivamente, 13 su 20 gli Under 23. Sono ufficialmente aggregati alla Prima Squadra, infatti, due nuovi acquisti. Il primo è il classe 2004 Leonardo Gerardi, grintoso difensore esterno classe 2004 che nella passata stagione ha giocato con l’Antonio Placci Bubano (Promozione). Al centro del pacchetto arretrato, invece, arriva il 2003 Filippo Fabbri, cresciuto al Medicina e impegnato, nella passata stagione, con la maglia del Conselice in Prima Categoria, ben figurando anche grazie a un’ottima prestanza fisica al netto di un esito sfortunato del campionato a livello di squadra.

Ulteriore novità arriva anche nello staff tecnico: mister Potepan sarà coadiuvato, oltre da che dal preparatore dei portieri De Carli e da quello atletico Rinaldi, confermato rispetto allo scorso anno, da un nuovo vice allenatore. Si tratta del giovane Leo Mosesohn (classe 1992), già allenatore nei settori giovanili di Chicco Ravaglia, Antal Pallavicini, Imolese e Medicina Fossatone. All’Imolese, inoltre, anche un’esperienza di 18 mesi in qualità di team manager della Prima Squadra tra Serie D (con Gadda allenatore) e Serie C nella meravigliosa annata conclusasi con il terzo posto in classifica e la semifinale play-off per l’approdo in B.

Di seguito, un elenco riassuntivo dei giocatori attualmente in organico in vista della stagione 2023-24 (tra parentesi l’anno di nascita dei giocatori utilizzabili come under):

Portieri: Niccolò Bracchetti, Nicola Sartiani

Difensori: Alessandro Capasso (2003), Giuseppe Cerasuolo, Filippo Fabbri (2003), Luca Franceschelli, Alessio Garavini (2005), Leonardo Gerardi (2004), Federico Sini (2005)

Centrocampisti: Lorenzo Gallinucci, Alex Pirazzoli (2004), Matteo Sciuto, Filippo Suzzi, Luca Valentini

Attaccanti: Marouane Abiba (2005), Denis Bali, Francesco Carbone (2004), Samuele Nati (2004), Marco Senese, Pietro Simone