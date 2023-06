Ecco il riepilogo dei movimenti in uscita e le conferme prima dell’annuncio dei nuovi arrivi in squadra

Si sta per concludere ufficialmente la stagione sportiva 2022/2023, ma prima di annunciare i nuovi ingressi per la sezione calcio a 5 della Sporting Valsanterno che sarà al via del prossimo campionato di serie D Emilia-Romagna, riepiloghiamo i movimenti in uscita e le conferme.

Salutano il gruppo alcune colonne storiche della squadra, presenti dalla prima stagione e già attivi anche prima nei campionati CSI, come Simone Motta e Nicola Dardi. Addio anche con Dario Campomori, arrivato due stagioni fa dal Campanella, e con il giovane Nicholas Visani, arrivato a dicembre dal calcio a 11.

Tante le conferme della squadra che ha sfiorato l’accesso ai playoff lo scorso anno, non disputati solo per differenza punti tra la seconda e la quinta classificata. Tra i pali la certezza si chiamerà ancora Zak Boustial, il giovane estremo difensore classe 2000 ex Dozzese Futsal difenderà la porta per la terza stagione consecutiva.

Nel ruolo di ultimi, restano l’inossidabile capitano Yuri Mandia, classe 1985 ma ancora tanta voglia di dire la sua, e Maicol Collina, il “mago di Borgo Tossignano”, classe 1990 pronto a dispensare la sua classe palla al piede. Dietro di loro pronto a subentrare uno degli storici componenti del gruppo, il centrale classe 1989 Andrea Limoni.

Tra i laterali confermato il numero dieci Alessandro Saponaro, classe 2000, maestro del dribbling in cerca di continuità anche realizzativa; il solido Riccardo Marchetti (1997), altra colonna storica della squadra; Umberto Valdrè, classe 1997, e Kevin Casà (1998), inesauribili motorini di fascia. Accanto a loro ci saranno ancora anche Mohamed Bousaid, classe 2001, voglioso di ritagliarsi spazio, e soprattutto Nicolas Cacciapuoti (2000), vera rivelazione della scorsa stagione che sarà purtroppo fermo a lungo per un infortunio al ginocchio.

Nel ruolo di pivot, non si poteva prescindere dalla riconferma di bomber Davide Melandri, classe 1997 protagonista di una stagione eccezionale sotto il profilo realizzativo e chiamato alla difficile riconferma. Alle sue spalle il giovanissimo Federico Vivoli, classe 2004 che vuole incrementare minuti e gol.

Fuori dal campo, non cambia nulla nello staff tecnico, con la squadra affidata ancora al confermatissimo mister Marco Padovani. Al suo fianco i collaboratori Vito Calculli e Chiara Grementieri, mentre i dirigenti accompagnatori saranno ancora Lino Buganè e Nicholas Minarini.