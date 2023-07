A Imola, domenica 9 luglio, a partire dalle ore 17

Un “piccolo evento” nell’evento. E’ quello che organizzano domenica 9 luglio i Motoclub di Imola e il Comune di Imola nell’ambito del progetto MotorPlay, che si avvale dei patrocini dei Comuni di Imola e Faenza e della Federazione Motociclistica Italiana.

L’8 e il 9 luglio si svolgerà a Faenza e a Imola, nella bellissima location di Oriolo dei Fichi, MotorPlay, primo evento pubblico dopo l’alluvione che ha devastato la città di Faenza e la Romagna, i cui proventi saranno totalmente devoluti alla ricostruzione delle aree colpite. MotorPlay, ideato da Jader Giraldi e da Tiziano Internò di Rally Pov, entrambi Dakariani e appassionati di rally, è l’evento dove per la prima volta il motociclista sarà l’assoluto protagonista e potrà mettersi in gioco sperimentando e apprendendo nuove conoscenze e pratiche legate alla nostra grande passione.

Per quanto riguarda Imola, dopo una prima moto parata per le colline romagnole, al mattino di domenica 9 luglio, nel pomeriggio alle ore 17 i motociclisti partecipanti si ritroveranno in Piazza Senna, in Autodromo, per entrare poi in pista in parata e percorrere 2 giri del circuito. Dopo le foto di rito, il gruppo, di cui faranno parte i Motoclub e anche i partecipanti dell’evento di Faenza, si dirigeranno in parata in Piazza Matteotti per creare con le moto una coreografia che lancerà un messaggio di solidarietà alle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione e dalle frane. Lasciate qui parcheggiate le moto, tutti i partecipanti si sposteranno in Piazza Gramsci dove, grazie alla collaborazione con il locale “Parsòt”, si potrà degustare un aperitivo, il cui ricavato sarà donato a sostegno delle persone e imprese colpite dall’emergenza maltempo del maggio scorso.

“Siamo contenti di poter collaborare con i Motoclub e gli appassionati del mondo dei motori per un evento che vede Faenza e Imola protagoniste. Questo primo esperimento avrà sicuramente un seguito nel 2024, e ringrazio fin d’ora la disponibilità dei Club imolesi. A una settimana dalla SBK, è bello poter far vedere che la passione per le moto è oltremodo viva nella nostra città” commenta Elena Penazzi, assessore all’Autodromo.