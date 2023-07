Aggregato alla Prima Squadra anche l’ex Juniores El Marchoud mentre salutano, rispetto alla scorsa stagione, il vice allenatore Tronconi e il responsabile dell’area comunicazione Leone

La Valsanterno rimpolpa ancora il proprio organico con quattro nuove aggiunte rispetto ai venti nominativi già comunicati in passato. Farà infatti parte della prima squadra un elemento che nella passata stagione ha militato nella formazione Juniores, Ilias El Marchoud, attaccante classe 2004 il quale ha già esordito nel campionato di Eccellenza nell’atto finale dello scorso campionato. Si tratta dell’ennesima conferma in un organico che, in vista dell’annata sportiva che si appresta a iniziare, conterà su ben sei elementi provenienti dalla massima formazione giovanile allenata da mister Casolini.

In aggiunta, il mercato regala a mister Potepan un innesto per reparto tra i giocatori di movimento, con l’inserimento di tre ulteriori giovani. Si tratta:

del difensore classe 2004 Alessandro Rocchi , nella passata stagione al Medicina Fossatone e, in precedenza, tra le giovanili dell’Imolese. Un acquisto importante per la formazione valligiana, che aggrega un terzino con esperienza in categoria superiore;

Consolidato lo staff tecnico, con mister Potepan a sostituzione di Massimiliano Biagi e Massimiliano De Carli come preparatore dei portieri in luogo di Gabriele Monti, esce dall’organico anche l’ex vice allenatore Fabrizio Tronconi, che entra a far parte dell’organigramma dell’Imolese Calcio in Serie D nel ruolo di collaboratore tecnico e sarà sostituito, come già comunicato, da Leo Mosesohn. Recede dal proprio incarico anche il responsabile dell’area comunicazione Claudio Leone, in forza alla Valsanterno nelle ultime cinque stagioni. A Fabrizio e a Claudio un grande ringraziamento per l’apporto offerto alla causa valligiana e un forte in bocca al lupo per il rispettivo futuro.