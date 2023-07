La manifestazione è in programma dal 4 al 9 settembre

Era il 20 luglio 2019 quando da Bologna partì ufficialmente l’avventura di Appenninica MTB Stage Race. Una cronoscalata di 12 Km con arrivo in vetta al San Luca per tenere a battesimo la nuova corsa a tappe in mountain bike del panorama marathon italiano e internazionale.

Cinque anni dopo, Appenninica MTB Stage Race è ormai una solida realtà in grado di attrarre atleti da tutto il mondo. Un volano di promozione unico per gli Appennini dell’Emilia-Romagna, capace di mettere in luce luoghi e paesaggi ancora inesplorati dal grande pubblico, offrendo una cartolina senza eguali per il prodotto outdoor estivo di quest’area.

Una cartolina per gli Appennini

Quando gli organizzatori dell’A.S.D. Happy Trail hanno ideato Appenninica MTB Stage Race nel 2019, l’ambizione era quella di creare una piccola “Cape Epic” ma dal carattere fortemente italiano: una gara a tappe dura e sfidante che mettesse in mostra le bellezze dell’Appennino dell’Emilia-Romagna comunicandone, nel contempo, il senso di ospitalità, l’accoglienza, il gusto familiare che a questi territori sono riconosciuti in ogni parte del globo. In questi cinque anni hanno partecipato alla corsa a tappe atleti proveniente dai cinque Continenti, dall’Australia ad Israele, passando per il Sud Africa, l’Argentina e gli Stati Uniti.

Tutti loro hanno potuto assaporare il vero Appennino dell’Emilia-Romagna, pedalando su trail tecnici e impegnativi che non hanno nulla da invidiare a quelli delle Alpi, ma decisamente meno noti al grande pubblico. A testimonianza dell’ottimo impatto turistico che ha avuto Appenninica MTB Stage Race in questi anni ci sono storie di atleti che hanno prolungato il loro soggiorno nell’area dopo l’evento o che hanno intrapreso collaborazioni commerciali con alcune aziende agricole del territorio.

In cinque edizioni, Appenninica MTB Stage Race ha raggiunto il sold out di 150 partecipanti, con 28 nazioni rappresentate nell’edizione 2022. Molti degli atleti si sono ripresentati al via in più occasioni, dimostrando di aver apprezzato i percorsi, i paesaggi e il clima familiare respirato nella carovana di Appenninica MTB Stage Race.

Grazie alla partnership tra gli organizzatori e #InEmiliaRomagna, il brand di APT Emilia-Romagna, negli anni la corsa a tappe ha saputo raccontare e mettere in mostra il cuore pulsante dell’Appennino, promuovendo il turismo sportivo, di prossimità e non, in importanti località dell’area. Un progetto a lungo termine che mira alla creazione di un vero e proprio brand territoriale dell’Appennino.

Il percorso

Da Castelnovo ne’ Monti a Lizzano in Belvedere, passando per la novità di Fiumalbo e una sede storica di Appenninica MTB Stage Race come Fanano. Il percorso 2023 della corsa a tappe in mountain bike sugli Appennini dell’Emilia-Romagna si snoda su circa 400 Km e oltre 14 mila metri di dislivello complessivo.

Dall’edizione 2023 farà inoltre il suo esordio il format a sei tappe, anziché le sette frazioni che finora hanno caratterizzato l’evento. Gli organizzatori hanno deciso per questa svolta con l’obiettivo di favorire gli atleti sul piano logistico, mantenendo però intatta le difficoltà del percorso che in questi cinque anni hanno reso Appenninica MTB Stage Race un appuntamento riconosciuto del panorama internazionale.