Giovedì 24 agosto presentazione del volume “La storia della pallavolo”

Dalle origini un po’ pionieristiche ai giorni nostri. Il volley si racconta: un viaggio lungo oltre un secolo, alla scoperta di uno sport che da sempre vede l’Italia e l’Emilia-Romagna protagoniste, con squadre e campioni memorabili.

Scritto dal giornalista Lorenzo Dallari e realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, “La storia della pallavolo” verrà presentato a Bologna (Sala Anziani di Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6), giovedì 24 agosto alle ore 12 dall’autore, alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Insieme a tanti campioni di ieri e di oggi, allenatori, dirigenti sportivi che interverranno alla conferenza stampa. A partire da Andrea Sartoretti, Luca Cantagalli, Alessandro Fei e Hristo Zlatanov, esponenti di quella che è ancora ricordata come la generazione dei fenomeni. E poi gli ex azzurri Giorgio Goldoni, Paolo Guidetti, Andrea Brogioni, Francesca Ferretti, Simona Rinieri, Sabrina Bertini. E ancora: Loredana Lugli, vincitrice di otto scudetti, e Henriette Weersing.

L’occasione anche per dare il benvenuto e rivolgere un caloroso in bocca al lupo alla Nazionale Azzurra, campione del mondo e d’Europa in carica, che lunedì 28 agosto scenderà in campo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per Italia-Belgio, partita inaugurale degli Europei maschili 2023. Un grande appuntamento internazionale che accenderà ancora una volta i riflettori sulla Sport Valley emiliano-romagnola.

Alla conferenza stampa – cui sono stati invitati rappresentanti della Federazione regionale e nazionale della Fipav – parteciperà anche Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione.