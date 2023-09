Appuntamento nel week end del 30 settembre e 1 ottobre con la manifestazione sportiva

Borgo & Motori’, la ripartenza di Borgo Tossignano nel post alluvione passa anche dal fascino delle quattro ruote motorizzate. Diversi mesi di lavoro alle spalle, con una bella sinergia d’intenti tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Ghini e il tessuto associazionistico del paese con in testa le Pro Loco di Borgo e Tossignano, per materializzare una due giorni di eventi in chiave motoristica e non solo.

Cerchiare in rosso sul calendario il fine settimana del 30 settembre – 1 ottobre quando, nel cuore della vallata del Santerno, faranno tappa i bolidi impegnati nella sesta tappa della ‘Coppa Romagna Slalom’, format agonistico in salita per vetture da rally, turismo, prototipi, formula e storiche.

Una manifestazione organizzata dal municipio, insieme alla Scuderia San Miniato Asd (affiliata alla MSP Italia, ente di promozione sportiva sotto l’egida del Coni) per la parte agonistica, e patrocinata dal Nuovo Circondario Imolese e dal Consorzio Con.Ami con il proprio contenitore di promozione turistica ‘Terre & Motori’.

“La volontà è quella di creare un appuntamento capace di abbinare al ritorno delle competizioni automobilistiche a Borgo Tossignano, dopo una lunga assenza, alcune attività di intrattenimento anche a carattere culturale a beneficio dei visitatori – spiega il primo cittadino Mauro Ghini -. Un’attrattiva in più per trainare il rilancio della collina in chiave turistica. Una boccata d’ossigeno dopo i mesi in apnea che abbiamo vissuto dalla scorsa primavera ad oggi. Il tutto a pochi passi dall’area naturale del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola che, coi suoi fenomeni carsici nelle evaporiti dell’Emilia-Romagna, ambisce a divetare Patrimonio dell’Umanità Unesco”.

Cartellone in corso di definizione ma emergono già i primi dettagli. Pronta la mostra filatelica ‘Rally e corse in salita’, insieme al Circolo Culturale Filatelico Numismatico ‘G. Piani’ di Imola, che dal 23 settembre al 1°ottobre impreziosirà gli spazi della sala consiliare del Comune con ingresso libero il sabato e la domenica dalle ore 17 alle 21. Ma anche un’esposizione statica di auto da gara e d’epoca in Piazza Unità d’Italia e un’area attrezzata, dalle parti di via Papa Giovanni XXIII° nei pressi del campo sportivo dell’abitato, per l’esibizione di fuoristrada con due distinti percorsi. Un tracciato a misura di famiglie per chi vorrà provare, accompagnato, l’emozione di un’esperienza a ruote dentate. L’altro, per una serie di uscite più impegnative, adatto a piloti esperti. Nella serata di sabato 30, poi, ecco uno spettacolo musicale gratuito sul palco della sala polivalente a cura dell’Associazione Musicale Borgo Tossignano. Previsto anche uno stand gastronomico con specialità tipiche della zona.

Domenica 1 ottobre spazio alla gara sui tornanti in salita di via XX Settembre che dal locale cimitero di Borgo Tossignano, dove sarà prevista la partenza delle auto, salirà verso il centro storico della frazione di Tossignano. Ampia zona paddock, chiusa alla circolazione, tra le vie XX Settembre, San Bartolomeo, 2 Agosto, Padre Cassiano Calamelli, dell’Ottavo Centenario e Nenni.

“Un evento che ci riempie di orgoglio per collocare anche la nostra Borgo Tossignano, a pieno titolo, nella terra dei motori e in quella MotorValley che caratterizza il prestigio della regione Emilia-Romagna – continua Ghini -. Il ringraziamento va a tutti i volontari impegnati nell’organizzazione. L’idea è quella di dare continuità al format nel corso degli anni”.

Per Fabio Bagnoli, al timone della Scuderia San Miniato Asd, si tratta di una bella opportunità: “Un piacere approdare con il nostro format in un territorio, a pochi passi da Imola, conosciuto in tutto il mondo per la sua vena passionale motoristica – analizza -. Il tracciato che collega Borgo a Tossignano è congeniale per questo tipo di gare. L’auspicio è quello di sostenere la ripartenza della vallata del Santerno dopo la devastante alluvione. Durante le precedenti tappe della Coppa Romagna Slalom abbiamo alimentato delle raccolte fondi per aiutare le zone colpite dalla calamità naturale”.