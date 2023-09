Arriva una sconfitta alla prima di Coppa Emilia

Debutto amaro per la nuova Sporting Valsanterno che ha affrontato in trasferta il PSP Imola sul campo del CS La Stalla nel match valido per la seconda giornata di Coppe Emilia. L’inizio del match è pieno di emozioni: al primo minuto, miracolo di Rensi su Morcone; sul calcio d’angolo che ne consegue, deviazione fortuita di Breuil nella propria porta e vantaggio per gli imolesi.

La risposta valligiana non si fa attendere e al minuto 8 arriva il pareggio: lancio lungo di Max Giovannini, Mongardi scappa alle spalle dell’ex di turno Civolani e trafigge Caprara in uscita. Al minuto 11 gol annullato ai padroni di casa, sulla punizione di Nesca ribattuta da Rensi, Schioppa è in posizione di fuorigioco al momento della ribattuta vincente.

Si rimane sul punteggio di parità, la Sporting cerca di prendere in mano la partita e crea qualche occasione ma senza rendersi troppo pericolosa, nonostante una traversa colpita sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al rientro dopo l’intervallo, il PSP ripassa subito in vantaggio: buco della difesa valligiana, palla che taglia l’area e arriva a Nesca che a tu per tu con Rensi non può sbagliare. Il gol subito scuote negativamente la Sporting, che non riesce a reagire e non si avvicina mai al pari, subendo a cinque minuti dal termine il gol dell’ex Decataldo che chiude definitivamente il match sul punteggio di 3 a 1 in favore degli imolese.